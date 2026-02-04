С 2026 года в системе электронного декларирования (EDS) СГД больше не будет возможности подключиться с помощью выданного СГД логина и пароля. Для использования услуг EDS и подачи годовой декларации о доходах (GID) необходимо иметь надежное средство идентификации. СГД призывает граждан проверить доступ к EDS заблаговременно, не дожидаясь начала периода подачи GID.

Подключиться теперь можно только при помощи этих способов доступа: