С 2026 года в системе электронного декларирования (EDS) СГД больше не будет возможности подключиться с помощью выданного СГД логина и пароля. Для использования услуг EDS и подачи годовой декларации о доходах (GID) необходимо иметь надежное средство идентификации. СГД призывает граждан проверить доступ к EDS заблаговременно, не дожидаясь начала периода подачи GID.
Подключиться теперь можно только при помощи этих способов доступа:
- Smart-ID (усовершенствованная версия);
- электронная идентификационная карта (eID);
- защищенная электронная подпись (eParaksts или eParaksts mobile);
- аутентификация некоторых интернет-банков (см. страницу аутентификации EDS).