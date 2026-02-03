Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Выскочила впереди паровоза и проиграла»: премьер Литвы признает ошибку (4)

© LETA 3 февраля, 2026 15:36

Мир 4 комментариев

LETA

Премьер Инга Ругинене говорит, что, открыв в Вильнюсе представительство под названием «Тайваньское представительство», Литва «выскочила впереди паровоза и проиграла», так как не координировала свои действия с Евросоюзом (ЕС) и США.

«Я думаю, что Литва на самом деле сама выскочила впереди паровоза и проиграла», — сказала глава правительства в интервью BNS во вторник.

По словам премьер-министра, хотя представительства Тайваня открыты и в других европейских странах, они открылись «после нормального согласования и выбора названия - "Представительство Тайбэя"».

«И эти отношения (других государств — BNS) с Китаем остались полностью деловыми, но (...) это, наверное, была огромная ошибка Литвы, что нам так казалось: если мы что-то предложим сами и сделаем что-то первыми, то мир внезапно это оценит. Ну хорошо, мы попробовали в данном случае, у нас есть "Тайваньское представительство", но мир не оценил, никто не оценил», — сказала Ругинене.

По её мнению, лучшей тактикой в отношениях с Китаем является единая европейская позиция.

«Если мы выстраиваем определённые отношения или планы, то должны смотреть на интересы нашей страны, и это должно быть приоритетом номер один — то, что выгодно нашей стране и народу. (...) Если нашей стране и народу это невыгодно, зачем нужно бежать, отделившись от всего Европейского союза, бежать по тропинке, которая никуда не ведёт? Вот этот пример и показал, что в международных отношениях нужна иная тактика», — рассуждала премьер.

Как сообщало агентство BNS, последние несколько лет Вильнюс и Пекин не могут договориться о том, как после спора из-за названия тайваньского представительства восстановить дипломатическое представительство в обеих странах.

В Литве с середины мая прошлого года не осталось аккредитованных китайских дипломатов или других сотрудников персонала.

В июне тогдашний премьер Гинтаутас Палуцкас упоминал, что Китаю было представлено предложение о восстановлении отношений, однако ответ на него до сих пор не получен.

После смены правительства в программу кабинета Ругинене было внесено стремление «восстановить дипломатические отношения с Китаем до такого дипломатического уровня, какой существует в других государствах Европейского союза».

«Этот перевод стрелок часов назад — очень сложный процесс. Если удастся согласовать определённые элементы, на техническом уровне понемногу, понемногу, как мы и наметили в своей программе, мы видим реальную возможность нормализовать отношения. Это не значит, что мы здесь сразу бросимся в объятия друг другу», — сказала Ругинене.

По словам премьера, в настоящее время Литва делает «первые маленькие шажки», разговаривая с Китаем, идёт переписка, однако, пытаясь нормализовать отношения с Пекином, Вильнюс должен координировать действия с ЕС и США.

«Мы должны видеть себя в контексте более крупного образования и вместе принимать решения, чтобы они были выгодны конкретно Литве. (...) После того, как отношения были так испорчены, связи полностью прерваны, для их нормализации должен быть пройден очень сложный и долгий путь», — сказала премьер.

«Это связано и с балансировкой отношений, и с нашими стратегическими партнерами — Америкой и Европейским союзом. Восстановить то, что разрушено, очень сложно, но мы понемногу идем к тому, чтобы не быть врагами, а поддерживать хотя бы более нормальные технические деловые отношения», — отметила она.

Как ранее сообщало агентство BNS, президент Гитанас Науседа, в свою очередь, говорит, что для восстановления отношений с Китаем нужно желание обоих государств, однако Литва видит угрозы слишком тесного сотрудничества с коммунистическим режимом.

В транслировавшемся во вторник интервью радиостанции Ziniu radijas глава государства сказал, что, как и в случае с Беларусью, «власти Китая способствуют действиям России в Украине», а слишком большая зависимость от Китая уже не раз создавала Европе много проблем.

Комментарии (4)
