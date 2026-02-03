Как сообщает передача LTV «De facto», до 25 лет он должен был отказаться от «наследия» родителей, то есть от украинского гражданства, и поскольку этого не было сделано, PMLP решило, что нужно отобрать латвийское, потому что двойное гражданство с Украиной не предусмотрено.

Письмо от PMLP, которое Никита Обозный получил 15 октября 2025 года, стало для него громом среди ясного неба. Учреждение сообщило, что против него начато административное дело о лишении гражданства Латвийской Республики, поскольку он одновременно является и гражданином Украины.

«Почтальонша принесла заказное письмо. Дала мне заказное письмо, я расписался, потом открыл и смотрю, что и как. Потом прочитал это заказное письмо, что мне нужно дать объяснения PMLP в связи с тем, что я до 25 лет не сделал соответствующий выбор гражданства», — рассказывает Никита.

Жизненная история 29-летнего Никиты Обозного сложная. Он родился в Латвии. Отец — латвийский негражданин, мама — украинка. В неполных три года Никита вместе с двумя сёстрами попал в детский дом. В пять лет в посольстве Украины в Латвии Никите выдали паспорт. Через несколько лет родители полностью лишились родительских прав. Но копия паспорта, выданного в пять лет, — единственное свидетельство связи с Украиной.

Никита вырос в латвийских детских домах. С 16 лет жил в молодёжном центре на Тейке, где не только научился жить самостоятельно, но и благодаря одному из воспитателей, который был земессаргом, вступил в Земессардзе, как только ему исполнилось 18 лет.

Родной язык Никиты — латышский, учился он в латышских школах. В то время Закон о гражданстве предусматривал, что дети без родителей, живущие в детском доме, являются гражданами Латвии. Соответственно, детский дом оформил формальности, и в 13 лет Никите присвоили латвийское гражданство. До письма от PMLP он был уверен, что у него только латвийское гражданство. Позже закон изменили, и дети могли иметь гражданство двух стран, в том числе с Украиной, но до 25 лет нужно было сделать выбор в пользу одного из них (если второе не входило в список разрешённых).

«Как только мне исполнилось 18 лет, мне в том учреждении по уходу за детьми дали материалы моего дела и дали папку со всеми файлами, которые у них были обо мне, и я соответственно получил этот файл и просто засунул его в шкаф. Ничего там не смотрел, потому что в том возрасте меня не интересовали ни мои корни, ни информация, которая у них обо мне накопилась», — вспоминает Никита то время.

У Никиты теперь семья, в которой растут двое детей. Он работает в строительной отрасли и параллельно осваивает навыки специалиста по кибербезопасности. Когда в 2022 году Россия вторглась в Украину, он возобновил службу в Земессардзе, чтобы быть в рядах защитников Латвии. В Земессардзе в общей сложности отслужил шесть лет. «Я понял: если в Латвии начнётся война, я хочу быть полезным и хочу быть готовым, а не растеряться и не понимать, что мне делать. Поскольку я в Земессардзе, я знаю, что буду полезен, у меня будет задание и не придётся думать, что и как делать — мне дадут задание, и я должен буду его выполнить», — говорит Никита.

О том, что до 25 лет нужно сделать выбор, чтобы не потерять латвийское гражданство, Никита не знал и не мог себе представить. Об этом не напоминал детский дом, и Управление гражданства и миграции тоже не прислало уведомления. Более того — в 27 лет ему в PMLP выдали новый документ личности, не задав никаких вопросов.

Однако в прошлом году, через два года, PMLP начало дело, потребовав в течение двух недель дать объяснения или подтверждение, что у него больше нет украинского гражданства. Как бы он ни хотел от него отказаться, ясно, что быстро это сделать нельзя, возможно, это займёт даже годы. «Мы обратились в посольство Украины в Латвии с просьбой разъяснить его статус гражданства в Украине. Есть у него гражданство или нет, выяснить, могло ли в то время, когда Никиту приняли в латвийское гражданство, существовать двойное гражданство с Латвией, — это тоже важное обстоятельство. Со стороны Украины и с посольством Украины всё происходит очень медленно», — говорит представитель Никиты Обозного, помощник адвоката Виестурс Витковскис.

PMLP уже через неделю после получения объяснений решила — латвийское гражданство у Никиты нужно отобрать. Решение он обжаловал у руководителя PMLP, но и она его не изменила — гражданство нужно забрать. Незнание закона не освобождает от ответственности — это один из аргументов, который приводит руководитель по общественным отношениям PMLP Мадара Пуке. PMLP отказывается комментировать конкретную ситуацию и хочет дать только общий комментарий по подобным случаям в целом.

«Закон говорит, что человек сам должен информировать учреждение о том, какое гражданство он выбирает. Были случаи, когда мы действительно отбирали гражданство позже — это связано с нашей загруженностью. И когда наступает момент, когда мы доходим до дела конкретного человека, закон всё равно действует. Закон предусматривает: если у нас есть информация, что у этого человека есть гражданство с неразрешённой страной, человек не сделал выбор, не сообщил нам, что отказался от гражданства неразрешённой страны, закон вступает в силу, и латвийское гражданство отбирается. Сумма слагаемых не меняется. У Управления нет обязанности информировать человека об этом, если это предусмотрено законом, который, между прочим, есть в свободном доступе», — говорит Пуке.

«Будучи в PMLP, в их главном учреждении, которое находится в Чиекуркалнсе — мы с адвокатом ездили за материалами дела — я задал прямой вопрос сотруднице, которая вроде как подписала документ, который я получил в заказном виде, и она мне ответила… Я спросил её, разве это не ваша обязанность как государственного учреждения предупреждать латвийских граждан о таком важном решении? На что она ответила, что это их добрая воля, поэтому я не понимаю, зачем, кому они служат, если не гражданам государства, работая в государственном учреждении?» — говорит Никита.

Теперь решение обжаловано в суде, и до окончательного решения суда Никита ещё имеет право пользоваться правами гражданина Латвийской Республики, в том числе — служить в Земессардзе. Он также обратился в бюро омбудсмена, которое, правда, не может повлиять на решение Управления. Но бюро призвало PMLP не только соблюдать соразмерность, но и своевременно — хотя бы за два-три года заранее — напоминать о необходимости отказаться от второго гражданства. Потому что ясно, что это не быстрый процесс.

«Государству следовало бы — учитывая, насколько у нас не большое население, сколько у нас граждан, какая демографическая ситуация, — всё же, принимая во внимание интересы государства, сохранять эту совокупность граждан и увеличивать её, а не принимать решения, которые фактически уменьшают число этих граждан. Поэтому мы призвали PMLP и Министерство внутренних дел фактически действовать, начинать своевременное информирование этих молодых людей хотя бы за два-три года», — говорит юридическая советница Отдела гражданских и политических прав бюро омбудсмена Санта Тиваненкова.

По словам представительницы PMLP Пуке, из-за недопустимого двойного гражданства каждый год не менее ста молодых людей лишаются гражданства. В прошлом году таких случаев было даже 250, годом ранее — 123 случая. Недопустимые гражданства, из-за которых отбирали латвийское, были разными, и Пуке в качестве примеров называет Украину, Россию, Беларусь, Израиль и другие.

PMLP в «De facto» утверждает, что уже с 2013 года рассылает напоминания молодым людям о необходимости выбрать единственное гражданство уже с наступлением совершеннолетия, когда им 18–20 лет (Никите такого напоминания не было). В ответе бюро омбудсмена сказано, что PMLP старается делать это в пределах своих возможностей.

Земессаргс Никиты искал помощи и написав заявление правительству. После вопросов «De facto» ситуации уделили больше внимания. Министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое единство) подтверждает, что попросил оценить конкретный случай и признаёт — он нетипичный и является основанием для решения об исключительном сохранении гражданства.

«Если человек недвусмысленно выразит волю сохранить именно латвийское гражданство, оценён возможный вариант решения, и если таковой будет, мы однозначно инициируем процесс, который является решением Кабинета министров о возможном праве сохранить [латвийское гражданство]. Хотя в Законе о гражданстве формально регулирование строгое, поскольку Закон о гражданстве говорит, что двойное гражданство недопустимо, но, конечно, у кабинета есть такие политические возможности принимать решения», — говорит Козловскис.

Министр указывает, что попросил PMLP подготовить и более широкую информацию о подобных ситуациях в целом, которые могут возникнуть в будущем, чтобы посмотреть, как сохранить латвийское гражданство живущим здесь людям, если только это не связано с какими-то ограничениями или информацией, которая противоречила бы этому.

Согласно информации от PMLP, в 2024 году они направили информационные письма (напоминания) более чем пятистам (524) молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет, задекларированным в Латвии, у которых двойное гражданство возникло в несовершеннолетнем возрасте.