В объявлении указано, что в Елгаве ищут курьера/комплектовщика. Обещается, что заработная плата будет выплачиваться без задержек, при этом оплата труда составляет от 725 до 850 евро. Также отмечается, что размер вознаграждения зависит от отношения к работе, отработанного времени и точности. Упоминается и возможность получения доплат за сверхурочные часы.

Поскольку объявление было размещено в социальной сети X, у пользователей нашлось немало комментариев по поводу увиденного.

Особое внимание Яниса привлекло последнее предложение объявления, о том, что можно будет заказывать запчасти для своего авто по особой цене:

«Особенно хороша последняя фраза. Они действительно думают, что, получая такую зарплату, человек ещё способен купить и содержать автомобиль?»

Другой пользователь в комментариях иронизирует, спрашивая, указана ли эта зарплата за день или за неделю. В свою очередь Каспар добавляет, что даже у людей, работающих в магазине, нередко зарплата выше.

У Тома после ознакомления с объявлением тоже возникли вопросы:

«Зарплата зависит от отношения? Как это понимать? Нужно работать с улыбкой на лице? Подлизываться к начальству?»

В то же время есть и те, кто отмечает, что это не сумасбродство отдельного предпринимателя, желающего сэкономить на дешевой рабочей силе. К сожалению, такие зарплаты не редкость для многих жителей страны, особенно в регионах:

"В Лиепае практически все производственные предприятия платят такие зарплаты";

"Это нормальная латвийская зарплата, она не низкая", - пишут люди в комментариях.