В объявлении указано, что в Елгаве ищут курьера/комплектовщика. Обещается, что заработная плата будет выплачиваться без задержек, при этом оплата труда составляет от 725 до 850 евро. Также отмечается, что размер вознаграждения зависит от отношения к работе, отработанного времени и точности. Упоминается и возможность получения доплат за сверхурочные часы.
Поскольку объявление было размещено в социальной сети X, у пользователей нашлось немало комментариев по поводу увиденного.
Особое внимание Яниса привлекло последнее предложение объявления, о том, что можно будет заказывать запчасти для своего авто по особой цене:
«Особенно хороша последняя фраза. Они действительно думают, что, получая такую зарплату, человек ещё способен купить и содержать автомобиль?»
Другой пользователь в комментариях иронизирует, спрашивая, указана ли эта зарплата за день или за неделю. В свою очередь Каспар добавляет, что даже у людей, работающих в магазине, нередко зарплата выше.
У Тома после ознакомления с объявлением тоже возникли вопросы:
«Зарплата зависит от отношения? Как это понимать? Нужно работать с улыбкой на лице? Подлизываться к начальству?»
В то же время есть и те, кто отмечает, что это не сумасбродство отдельного предпринимателя, желающего сэкономить на дешевой рабочей силе. К сожалению, такие зарплаты не редкость для многих жителей страны, особенно в регионах:
"В Лиепае практически все производственные предприятия платят такие зарплаты";
"Это нормальная латвийская зарплата, она не низкая", - пишут люди в комментариях.