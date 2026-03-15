Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

В Латвии подтверждён случай кори; просят откликнуться тех, кто мог контактировать с больным

© LETA 15 марта, 2026 07:05

Важно 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) получил сообщение о подтверждённом лабораторно случае кори и призывает откликнуться людей, которые могли контактировать с больным, сообщил ЦПКЗ агентству LETA.

Согласно полученной информации, заражение могло произойти 21-22 февраля в Риге, на мероприятии Ļutauras Viktorinas.

Эпидемиологическое рассследование свидетельствует, что больной корью 5 марта 2026 года вылетел из Риги в Турцию рейсом № TK1758. Об этом случае ЦПКЗ сообщил в ответственные органы Турции, чтобы выявить пассажиров, которые могли подвергнуться воздействию инфекции.

Всех, кто 21-22 февраля участвовал в Риге в мероприятии Ļutauras Viktorinas и летел 5 марта в Турцию рейсом с указанным номером, ЦПКЗ просит связаться с эпидемиологами по круглосуточному телефону 67271738 или электронной почте dezurants.riga@spkc.gov.lv, чтобы получить нужные рекомендации.

Известно, что в мероприятии участвовали и литовцы, поэтому информация о возможном случае заболевания была передана и ответственным органам Литвы.

ЦПКЗ отмечает, что в случае кори особенно важно выявить и предупредить контактных лиц о риске заражения, а также выяснить, не было ли других случаев заболевания, которые могут повлечь за собой возникновение новых цепочек распространения инфекции. Поэтому важно выяснить, были ли симптомы кори у кого-либо из участников мероприятия в течение инкубационного периода болезни. У пассажиров самолёта инкубационный период ещё не завершился, поэтому важно, чтобы они получили рекомендации, как действовать в случае заболевания.

Корь - очень заразное вирусное заболевание, которое распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путём, когда заражённый человек разговаривает, кашляет или чихает. Особенно велик риск инфицирования, если находиться в одном помещении с больным.

При появлении характерных для кори признаков заболевания - повышенная температура, насморк, кашель, покраснение глаз, впоследствии красная сыпь в виде пятен на коже - рекомендуется не выходить из дома, связаться с врачом, информировать о возможном риске инфицирования и тщательно соблюдать полученные указания врача.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать