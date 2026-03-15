В Латвии подтверждён случай кори; просят откликнуться тех, кто мог контактировать с больным

Согласно полученной информации, заражение могло произойти 21-22 февраля в Риге, на мероприятии Ļutauras Viktorinas.

Эпидемиологическое рассследование свидетельствует, что больной корью 5 марта 2026 года вылетел из Риги в Турцию рейсом № TK1758. Об этом случае ЦПКЗ сообщил в ответственные органы Турции, чтобы выявить пассажиров, которые могли подвергнуться воздействию инфекции.

Всех, кто 21-22 февраля участвовал в Риге в мероприятии Ļutauras Viktorinas и летел 5 марта в Турцию рейсом с указанным номером, ЦПКЗ просит связаться с эпидемиологами по круглосуточному телефону 67271738 или электронной почте dezurants.riga@spkc.gov.lv, чтобы получить нужные рекомендации.

Известно, что в мероприятии участвовали и литовцы, поэтому информация о возможном случае заболевания была передана и ответственным органам Литвы.

ЦПКЗ отмечает, что в случае кори особенно важно выявить и предупредить контактных лиц о риске заражения, а также выяснить, не было ли других случаев заболевания, которые могут повлечь за собой возникновение новых цепочек распространения инфекции. Поэтому важно выяснить, были ли симптомы кори у кого-либо из участников мероприятия в течение инкубационного периода болезни. У пассажиров самолёта инкубационный период ещё не завершился, поэтому важно, чтобы они получили рекомендации, как действовать в случае заболевания.

Корь - очень заразное вирусное заболевание, которое распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путём, когда заражённый человек разговаривает, кашляет или чихает. Особенно велик риск инфицирования, если находиться в одном помещении с больным.

При появлении характерных для кори признаков заболевания - повышенная температура, насморк, кашель, покраснение глаз, впоследствии красная сыпь в виде пятен на коже - рекомендуется не выходить из дома, связаться с врачом, информировать о возможном риске инфицирования и тщательно соблюдать полученные указания врача.