В её посте на "Фейсбуке", в частности, говорится: "Мы в Латвии никогда не жили так хорошо, как сейчас. Да, вызовов много, но именно они гонят нас вперёд. Надо продолжать цифровую трансформацию и развитие регионов, чтобы благосостояние достигло каждого дома. Каковы твои приоритеты в цифровую эпоху? Пиши в комментариях!"

Однако в комментариях её прямым текстом посылают в ад, стыдят, упрекают, предполагают, что в Сейм завезли психотропные вещества и далее в том же духе.

А в видео, залитом в "Тикток", Берзиня и вовсе заявила, что "мы живём лучше, чем сто лет назад".

Последняя фраза послужила триггером - в соцсети "Х" Андрис выдал пост по этому поводу:

"Инга Берзиня, политик и должностное лицо из "Нового единства", в видео в "ТикТоке" гордо провозглашает: "Мы живём лучше, чем сто лет назад", а сама декларирует примерно 130 тысяч € доходов в год, 50 тысяч накоплений в банке, облигации, 9 объектов недвижимости и новое авто.

Это всё происходит в Латвии, где риск бедности и социальной отверженности в 2024 году охватил 24,7 % населения (454 тысяч человек), а чистый риск бедности составляет около 22 % (404 тысяч человек по данным 2023–2024 годов).

Такое сравнение с прошлым столетней давности - классическая пропаганда, точно так же в СССР "достижения" сравнивали с 1913 годом, чтобы маскировать разруху, репрессии и застой.

Нынешняя Латвия - не тоталитарная, но проблема та же самая: государственная элита живёт по-королевски за счёт налогоплательщиков, получая доходы в 10–15 раз выше, чем среднестатистический житель или пенсионер, в то время как сотни тысяч борются с инфляцией, высокими коммунальными платежами и неравенством.

Они морально обанкротились, интеллектуально пусты и гонят пропаганду. Они тебе продают иллюзию, что "государство спасает", но на самом деле государство - это проблема!

Снижайте налоги, уничтожьте бюрократию, освободите рынок, тогда лучше заживут все, а не только Инга со своей Mazda CX-5 и счётом в Swedbank. Как убого!"

Комментариев под статьёй Андриса на порядок меньше, но некоторые из них заслуживают публикации:

- Да, говорят, она пол-Кулдиги скупила. Ещё не надо забывать, что Силиня в декабре выдала всем приближённым чиновникам 240 миллионов премий. Там хорошие суммы получаются, если считать по головам, потому что эти деньги не идут ни врачам, ни медсёстрам, ни пожарным, ни полицейским, ни учителям.

- Трудно представить, какую работу эта дама могла бы выполнять вне публичного сектора и сколько бы кто-то был готов платить за это...

- Абсолютно непрофессионально сравнивать жизнь сейчас и когда-то. Даже глупо. Можно сравнивать жизнь сейчас в Латвии и Литве, Эстонии, странах Севера.

- Она живёт хорошо. Поэтому, крепостные холопы, идите завтра на работу с 9 до 5 и не ропщите.

- Издевательство, чтоб она в старости так жила, как средний пенсионер. Ненасытный навозный жук!