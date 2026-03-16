«Мы живём лучше, чем сто лет назад!» Кто это мы? Соцсети стыдят депутата Берзиню (ВИДЕО) (5)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 09:23

Выбор редакции 5 комментариев

Чем так разозлила народ член правления "Нового единства" и экс-мэр Кулдиги? Она упустила отличную возможность промолчать, опубликовав в соцсетях посты.

В её посте на "Фейсбуке", в частности, говорится: "Мы в Латвии никогда не жили так хорошо, как сейчас. Да, вызовов много, но именно они гонят нас вперёд. Надо продолжать цифровую трансформацию и развитие регионов, чтобы благосостояние достигло каждого дома. Каковы твои приоритеты в цифровую эпоху? Пиши в комментариях!"

Однако в комментариях её прямым текстом посылают в ад, стыдят, упрекают, предполагают, что в Сейм завезли психотропные вещества и далее в том же духе.

А в видео, залитом в "Тикток", Берзиня и вовсе заявила, что "мы живём лучше, чем сто лет назад".

Последняя фраза послужила триггером - в соцсети "Х" Андрис выдал пост по этому поводу:

"Инга Берзиня, политик и должностное лицо из "Нового единства", в видео в "ТикТоке" гордо провозглашает: "Мы живём лучше, чем сто лет назад", а сама декларирует примерно 130 тысяч € доходов в год, 50 тысяч накоплений в банке, облигации, 9 объектов недвижимости и новое авто.

Это всё происходит в Латвии, где риск бедности и социальной отверженности в 2024 году охватил 24,7 % населения (454 тысяч человек), а чистый риск бедности составляет около 22 % (404 тысяч человек по данным 2023–2024 годов).

Такое сравнение с прошлым столетней давности - классическая пропаганда, точно так же в СССР "достижения" сравнивали с 1913 годом, чтобы маскировать разруху, репрессии и застой.

Нынешняя Латвия - не тоталитарная, но проблема та же самая: государственная элита живёт по-королевски за счёт налогоплательщиков, получая доходы в 10–15 раз выше, чем среднестатистический житель или пенсионер, в то время как сотни тысяч борются с инфляцией, высокими коммунальными платежами и неравенством. 

Они морально обанкротились, интеллектуально пусты и гонят пропаганду. Они тебе продают иллюзию, что "государство спасает", но на самом деле государство - это проблема!

Снижайте налоги, уничтожьте бюрократию, освободите рынок, тогда лучше заживут все, а не только Инга со своей Mazda CX-5 и счётом в Swedbank. Как убого!"

Комментариев под статьёй Андриса на порядок меньше, но некоторые из них заслуживают публикации:

- Да, говорят, она пол-Кулдиги скупила. Ещё не надо забывать, что Силиня в декабре выдала всем приближённым чиновникам 240 миллионов премий. Там хорошие суммы получаются, если считать по головам, потому что эти деньги не идут ни врачам, ни медсёстрам, ни пожарным, ни полицейским, ни учителям.

- Трудно представить, какую работу эта дама могла бы выполнять вне публичного сектора и сколько бы кто-то был готов платить за это...

- Абсолютно непрофессионально сравнивать жизнь сейчас и когда-то. Даже глупо. Можно сравнивать жизнь сейчас в Латвии и Литве, Эстонии, странах Севера.

- Она живёт хорошо. Поэтому, крепостные холопы, идите завтра на работу с 9 до 5 и не ропщите.

- Издевательство, чтоб она в старости так жила, как средний пенсионер. Ненасытный навозный жук!

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (5)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (5)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (5)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (5)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (5)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (5)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (5)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

