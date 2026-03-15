Ям на дорогах всё больше: за год число страховых случаев возросло вчетверо

С 1 по 10 марта нынешнего года компания Balta получила 32 заявления о страховых случаях, связанных с повреждениями автомашин в ямах. В прошлом году за тот же период заявлений было всего семь, а в позапрошлом - 15.

Средняя сумма возмещения в таких случаях - 660 евро, а самый дорогой ремонт обошёлся более чем в 6000 евро, по сведениям Balta. Дело было в январе, и в яму заехал автомобиль класса люкс Porsche Taycan.

Прибыль Balta за прошлый год, по предварительным данным, составляет 19,751 миллиона евро - на 24,7% меньше, чем годом ранее.