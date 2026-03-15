Восемь попыток оказались безуспешными — «Дом Москвы» не продан; есть ли выход?

Потенциальных инвесторов сдерживает как политический фон и возможные юридические риски, так и специфическое предназначение здания. Поэтому всё более актуален вопрос - можно ли изменить существующий подход к его продаже?

За эти годы цена объекта снизилась на 40% - на последних аукционах он стоил чуть дороже 2 миллионов евро.

Вот что по этому поводу думает глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис: "Решение правильное - этот фурункул нужно вырезать. Ясно, что частично каким-то образом внимание со стороны России или угрозы на это влияют в известной мере, и закон всегда можно поменять и улучшить, если есть необходимость и договорённость".

Тем временем Минфин, который является держателем долей капитала объекта, подчёркивет, что продажа и впредь будет организовываться путём аукциона, потому что безопасной и надёжной альтернативы у государства в данный момент нет.

Глава Минфина Арвилс Ашераденс заявляет: "Мы не видим возможности что-то делать по этому делу. У нас нет других альтернатив, мы не видим, чтобы кто-то каким-то образом захотел взять на себя риск конфликта с Российской Федерацией. У нас нет ни малейшего желания держать его в своём портфеле, мы охотно отдали бы его за любую цену, но в данный момент видим, что это невозможно".

Тем временем содержание здания в 2024 году обошлось примерно в 30 тысяч евро, а в прошлом - ещё дороже. Если всё же когда-либо аукцион состоится и результат будет успешным, расходы на содержание будут удержаны из суммы покупки.