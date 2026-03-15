Восемь попыток оказались безуспешными — «Дом Москвы» не продан; есть ли выход?

tv3.lv 15 марта, 2026 14:52

Новости Латвии 0 комментариев

Государство вот уже два года пытается продать здание бывшего "Дома Москвы" в Риге, но инвесторы до сих пор не проявили интереса. О том, есть ли возможности выхода из тупика, портал TV3 Ziņas побеседовал с ответственными лицами.

Потенциальных инвесторов сдерживает как политический фон и возможные юридические риски, так и специфическое предназначение здания. Поэтому всё более актуален вопрос - можно ли изменить существующий подход к его продаже?

За эти годы цена объекта снизилась на 40% - на последних аукционах он стоил чуть дороже 2 миллионов евро. 

Вот что по этому поводу думает глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис: "Решение правильное - этот фурункул нужно вырезать. Ясно, что частично каким-то образом внимание со стороны России или угрозы на это влияют в известной мере, и закон всегда можно поменять и улучшить, если есть необходимость и договорённость".

Тем временем Минфин, который является держателем долей капитала объекта, подчёркивет, что продажа и впредь будет организовываться путём аукциона, потому что безопасной и надёжной альтернативы у государства в данный момент нет.

Глава Минфина Арвилс Ашераденс заявляет: "Мы не видим возможности что-то делать по этому делу. У нас нет других альтернатив, мы не видим, чтобы кто-то каким-то образом захотел взять на себя риск конфликта с Российской Федерацией. У нас нет ни малейшего желания держать его в своём портфеле, мы охотно отдали бы его за любую цену, но в данный момент видим, что это невозможно".

Тем временем содержание здания в 2024 году обошлось примерно в 30 тысяч евро, а в прошлом - ещё дороже. Если всё же когда-либо аукцион состоится и результат будет успешным, расходы на содержание будут удержаны из суммы покупки.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

