Наконец выяснилось, откуда в Риге пробки? Умники из соцсетей ищут решение проблемы

Какова же причина пробок в столице Латвии? Оказывается, это... школьники.

"На этой неделе у школьников каникулы, и возникают вот какие раздумья: проблемы с движением/стоянками в Риге решают, ставя столбики, ограничивая скорость, обсуждая, не отменить ли бонусы для электромобилей, но реальная проблема - это школьники и те, кто их развозит", - не без иронии комментирует ситуацию на платформе "Х" некая рижанка.

Ответы в стиле "нет школьников - нет проблем" не заставили себя ждать:

- Да, эти школьники и те, кто их развозит, на каникулах в Турциях и Египтах.

- Нет детей и их родителей - нет проблем. Если всё же хочется рождаемости, то уличное движение надо оптимизировать соответственно ей все 9 школьных месяцев. Не морочить школьников и ещё что-то запрещать родителям, а реально улучшать движение, потоки и т.п.

- Проблема не в детях, а в системе образования, ведь не просто так детей возят из одного конца Риги (и не только Риги) в другой.

- И всё же большинство училось бы в качественной районной школе, если бы она была. Но их часто нет. Или нет мест. Например, дети с Тейки не попадают в тамошнюю среднюю школу. В Плявниеках вообще по средней школе есть только варианты бывших русских школ (и нет, я бы своих детей туда не пустила). Второе - общественный транспорт противный, переполненный, детей там просто за людей не считают. Ясно, что они не хотят ездить.

- Ну опять дети виноваты, нет учителей, в одной школе доступно что-то более качественное, и все туда ломятся. Мои дети не ходили в местную школу, потому что мы не могли совместить школу с другими занятиями. Глупые родители захотели, чтобы дети получили нечто большее, чем обязательное образование...

- Я наслаждалась этой неделей, наконец смогла сесть в автобусе на работу и с работы. Согласна, детей надо отправить в какие-то колонии, чтобы не перемещались по городу массово, перегружая движение. Можно было бы внедрить какое-то гетто для этих детей. Ну, типа, свой район и в остальные пусть не лезут.

- В обычную школу мы ходим рядом с домом, но в школу образования по интересам приходится ездить, а то далековато. И там уже приходится стоять, где нельзя, потому что - а куда денешься?

- Возможно, школьные каникулы могли бы не быть во всех школах одновременно? Решилось бы несколько проблем - трафик, на работе все одновременно не просились бы в отпуск, не было бы накрученных цен на авиабилеты в каникулы...

- В общей сумме дешевле, если все школы на хорошем уровне и детей не надо специально возить в хорошую школу. Родители экономят время, топливо и ресурс авто. Государству не надо создавать и содержать дополнительную дорожную инфраструктуру.