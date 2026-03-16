Полиция предупреждает: за ввоз лекарств из третьих стран может грозить уголовная статья

Лекарства, которые продаются в других странах без рецепта, могут быть не просто конфискованы на границе - против тех, кто привёз их, могут завести уголовное дело.

Специалисты поясняют: люди могут вообще не осознавать, что нарушают закон, поэтому, прежде чем купить лекарство за границей, всегда надо убедиться, какой у препарата статус в Латвии. Ввоз некоторых снотворных, успокоительных или сильных обезболивающих средств без надлежащих документов будет считаться незаконным оборотом психотропных веществ, поскольку это их активный ингредиент.

Начальник налоговой и таможенной полиции Андрей Гришин поясняет: "Одна такая таблеточка при её ввозе в Латвию - уже тяжкое преступление. Любая перевозка через границу наркотических и психотропных веществ - это преступное деяние. На рынке наркотиков в Латвии на первом месте марихуана, на втором - психотропные препараты. Это огромная проблема".

В последние месяцы, в частности, наметилась тревожная тенденция: латвийцы ввозят такие медикаменты из Турции и Египта, где нет ограничений на продажу. Уже возбуждено несколько уголовных дел.

"Наши наблюдения свидетельствуют о том, что часть путешественников ввозит лекарства действительно для перепродажи и осознанно совершает преступление, но мы допускаем, что часть людей поступает так по неведению", - продолжает Гришин.

Вице-президент Латвийской ассоциации семейных врачей Айнис Дзалбс в свою очередь предупреждает, что медикаменты могут быть ещё и поддельными - мы не можем доверять их качеству и происхождению, поскольку контроль в ЕС строже, чем за пределами Евросоюза.