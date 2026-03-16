Полиция предупреждает: за ввоз лекарств из третьих стран может грозить уголовная статья

tv3.lv 16 марта, 2026 08:39

0 комментариев

Всё чаще во время пограничного контроля выявляются случаи, когда жители Латвии привозят из третьих стран медикаменты, доступные у нас только по рецепту врача или даже строго контролируемые, сообщает портал TV3 Ziņas. И нет, речь не идёт о ввозе лекарств из России или Белоруссии.

Лекарства, которые продаются в других странах без рецепта, могут быть не просто конфискованы на границе - против тех, кто привёз их, могут завести уголовное дело.

Специалисты поясняют: люди могут вообще не осознавать, что нарушают закон, поэтому, прежде чем купить лекарство за границей, всегда надо убедиться, какой у препарата статус в Латвии. Ввоз некоторых снотворных, успокоительных или сильных обезболивающих средств без надлежащих документов будет считаться незаконным оборотом психотропных веществ, поскольку это их активный ингредиент.

Начальник налоговой и таможенной полиции Андрей Гришин поясняет: "Одна такая таблеточка при её ввозе в Латвию - уже тяжкое преступление. Любая перевозка через границу наркотических и психотропных веществ - это преступное деяние. На рынке наркотиков в Латвии на первом месте марихуана, на втором - психотропные препараты. Это огромная проблема".

В последние месяцы, в частности, наметилась тревожная тенденция: латвийцы ввозят такие медикаменты из Турции и Египта, где нет ограничений на продажу. Уже возбуждено несколько уголовных дел.

"Наши наблюдения свидетельствуют о том, что часть путешественников ввозит лекарства действительно для перепродажи и осознанно совершает преступление, но мы допускаем, что часть людей поступает так по неведению", - продолжает Гришин.

Вице-президент Латвийской ассоциации семейных врачей Айнис Дзалбс в свою очередь предупреждает, что медикаменты могут быть ещё и поддельными - мы не можем доверять их качеству и происхождению, поскольку контроль в ЕС строже, чем за пределами Евросоюза.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

