«Путинский газ лучше?» Ланга зовёт на пикет против ветропарков, но народ её не понял (6)

16 марта, 2026 11:00

Депутат Рижской думы Лиана Ланга, как видно, решила одной лишь борьбой за язык не ограничиваться - 20 марта она зовёт всех желающих на пикет возле здания Сейма, протестовать против строительства ветроэлектростанций в Латвии. 

В комментариях она ссылается на вред, который, согласно публикации на сайте bergensia.com, наносят природе ветряки в случае их поломки.

Однако это благое начинание не нашло отклика у публики - Лангу назвали распространительницей российских нарративов, дующей в кремлёвскую дудку:

- Снова российское газовое лобби. Все прокремлёвские всё время протестуют, чтобы у Латвии не было альтернативного производства электроэнергии и чтобы она всегда оставалась зависимой от газа. Почему Нацобъединение подыгрывает прокремлёвским?

- Лиана, отъ...сь, я не хочу пользоваться русским газом.

- Живу в Германии 15 лет среди этих ветрогенераторов. Посмотрю в окно, вижу несколько. Выхожу во двор, вижу десятки. Никто не обращает внимания - есть и есть, работает и работает. Да, приходилось слышать об авариях, но строят новые. Они только Путину мешали газ продавать.

- Всех протестующих после этого мероприятия следовало бы подержать под надзором полиции безопасности. Бороться за удаление русского языка из банкоматов можно, но когда действительно нужно вырваться из оков русской и арабской энергии и начать снабжать себя самим, внезапно "Газпромчик" становится ближе. Достойно сожаления!

- Вот в этот вопрос вам точно не следует соваться. Тут речь не о правизне или левизне. Это борьба энергетических лобби, использующих политический популизм. Латвии нужно максимальное разнообразие источников энергии, их диверсификация. Вот и всё. Никакой политики!

- Это феноменально. Главная дерусификаторша дует в кремлёвскую дудку...

- А как вам кажется, почему в Литве мощность ветропарков в десять раз больше, чем в Латвии? Они вообще ничего не понимают или всё же дураки - это мы?

- В комплект нужно включить категорическое требование строить атомные электростанции! Без него действительно маячит газпромовское лобби!

- Будем покупать русский газ или завяжем постолы и пойдём плясать?

- Латышу вообще электричества не надо!!! Коровку, свой угол в здании у помещика и всё! Электричества им захотелось!!!

- Митинг за зависимость Латвии от чужих властей.

- Путинский газ лучше?

- За мёд без пчёл! 

- Предвыборный популизм. Рупор лобби российского газа и обогащённого урана - как может быть такое мракобесие? Сначала Роберт Зиле, теперь ещё и специалистка по языку в тот же самый капкан попала.

- Ты не имеешь ни малейшего понятия, за что протестуешь!

- Вы сами такими постами сейчас мотивируете людей голосовать за "Единство" и "Прогрессивных". Что за странная позиция - ничего не развивать, а потом сосать российские ресурсы и от них зависеть?

 

 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

