В комментариях она ссылается на вред, который, согласно публикации на сайте bergensia.com, наносят природе ветряки в случае их поломки.

Однако это благое начинание не нашло отклика у публики - Лангу назвали распространительницей российских нарративов, дующей в кремлёвскую дудку:

- Снова российское газовое лобби. Все прокремлёвские всё время протестуют, чтобы у Латвии не было альтернативного производства электроэнергии и чтобы она всегда оставалась зависимой от газа. Почему Нацобъединение подыгрывает прокремлёвским?

- Лиана, отъ...сь, я не хочу пользоваться русским газом.

- Живу в Германии 15 лет среди этих ветрогенераторов. Посмотрю в окно, вижу несколько. Выхожу во двор, вижу десятки. Никто не обращает внимания - есть и есть, работает и работает. Да, приходилось слышать об авариях, но строят новые. Они только Путину мешали газ продавать.

- Всех протестующих после этого мероприятия следовало бы подержать под надзором полиции безопасности. Бороться за удаление русского языка из банкоматов можно, но когда действительно нужно вырваться из оков русской и арабской энергии и начать снабжать себя самим, внезапно "Газпромчик" становится ближе. Достойно сожаления!

- Вот в этот вопрос вам точно не следует соваться. Тут речь не о правизне или левизне. Это борьба энергетических лобби, использующих политический популизм. Латвии нужно максимальное разнообразие источников энергии, их диверсификация. Вот и всё. Никакой политики!

- Это феноменально. Главная дерусификаторша дует в кремлёвскую дудку...

- А как вам кажется, почему в Литве мощность ветропарков в десять раз больше, чем в Латвии? Они вообще ничего не понимают или всё же дураки - это мы?

- В комплект нужно включить категорическое требование строить атомные электростанции! Без него действительно маячит газпромовское лобби!

- Будем покупать русский газ или завяжем постолы и пойдём плясать?

- Латышу вообще электричества не надо!!! Коровку, свой угол в здании у помещика и всё! Электричества им захотелось!!!

- Митинг за зависимость Латвии от чужих властей.

- Путинский газ лучше?

- За мёд без пчёл!

- Предвыборный популизм. Рупор лобби российского газа и обогащённого урана - как может быть такое мракобесие? Сначала Роберт Зиле, теперь ещё и специалистка по языку в тот же самый капкан попала.

- Ты не имеешь ни малейшего понятия, за что протестуешь!

- Вы сами такими постами сейчас мотивируете людей голосовать за "Единство" и "Прогрессивных". Что за странная позиция - ничего не развивать, а потом сосать российские ресурсы и от них зависеть?