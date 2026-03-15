Не могут или не хотят? В Минобрнауки полмесяца ищут список школ, куда ушли дорогие компьютеры (5)

Редакция PRESS 15 марта, 2026 11:50

Важно 5 комментариев

LETA

Чиновники Минобрнауки в своём хозяйстве, видимо, не могут найти информацию о том, каким школам были поставлены 48 тысяч закупленных компьютеров, по поводу процесса закупки которых министр Даце Мелбарде в конце февраля инициировала служебную проверку, пишет издание inc-baltics.com.

Inc уже писало о том, что в министерстве нашли новый способ исключить из тендера предприятие, которое могло обеспечить поставку нужных компьютеров по более низкой цене, но, несмотря на это, Минобрнауки закупило гораздо более дорогую технику у другого поставщика. У некоторых компьютеров комплектация отличалась наличием провода для мыши, который, судя по разнице в цене, стоит 84 евро за штуку.

Через несколько дней после публикации статьи, 27 февраля, издание обратилось в отдел стратегической коммуникации и общественного соучастия Минобрнауки, где работают пять человек, с просьбой прислать список школ, которым поставлены самые дорогие компьютеры, но ответа не получило. На повторное письмо ответа тоже не последовало.

13 марта был задан вопрос, известно ли, почему министерство не отвечает на просьбу и что это такое - решение чиновников или указание из бюро министра. На него дал ответ Иварс Яковелс, старший консультант отдела с длинным названием, приведённым выше: "Я этим вопросом не занимаюсь, насколько мне известно, коллеги ждут информацию от ответственного департамента. Я заведую вопросами коммуникации по политике в области спорта".

Итак, министерство две недели то ли не может найти список школ, то ли не желает предоставлять эту информацию.

Отдел из пяти человек в министерств возглавляет Линда Екабсоне-Гавала. На этой работе она трудится с января, а ранее, с 2022 по 2024 год, работала в организации Gribu palīdzēt bēgļiem - той самой, чьей сотрудницей была Иева Раубишко, обвинённая в организации незаконного пересечения границы. Покинув эту НГО, Екабсоне-Гавала сразу же приискала работку в "Латвийском гражданском альянсе" - обществе, которому Кабмин платит 200 тысяч евро в год... за организацию 13 совещаний.

По информации Lursoft, Екабсоне-Гавала в данный момент также работает в правлении общества "Сейба - поддержка детей Гватемалы", куда, кроме неё, входят ещё два человека - некий Валдис Якобсонс и генсек администрации Сейма Лелде Рафелде.

Комментарии (5)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (5)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (5)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

