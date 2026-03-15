Inc уже писало о том, что в министерстве нашли новый способ исключить из тендера предприятие, которое могло обеспечить поставку нужных компьютеров по более низкой цене, но, несмотря на это, Минобрнауки закупило гораздо более дорогую технику у другого поставщика. У некоторых компьютеров комплектация отличалась наличием провода для мыши, который, судя по разнице в цене, стоит 84 евро за штуку.

Через несколько дней после публикации статьи, 27 февраля, издание обратилось в отдел стратегической коммуникации и общественного соучастия Минобрнауки, где работают пять человек, с просьбой прислать список школ, которым поставлены самые дорогие компьютеры, но ответа не получило. На повторное письмо ответа тоже не последовало.

13 марта был задан вопрос, известно ли, почему министерство не отвечает на просьбу и что это такое - решение чиновников или указание из бюро министра. На него дал ответ Иварс Яковелс, старший консультант отдела с длинным названием, приведённым выше: "Я этим вопросом не занимаюсь, насколько мне известно, коллеги ждут информацию от ответственного департамента. Я заведую вопросами коммуникации по политике в области спорта".

Итак, министерство две недели то ли не может найти список школ, то ли не желает предоставлять эту информацию.

Отдел из пяти человек в министерств возглавляет Линда Екабсоне-Гавала. На этой работе она трудится с января, а ранее, с 2022 по 2024 год, работала в организации Gribu palīdzēt bēgļiem - той самой, чьей сотрудницей была Иева Раубишко, обвинённая в организации незаконного пересечения границы. Покинув эту НГО, Екабсоне-Гавала сразу же приискала работку в "Латвийском гражданском альянсе" - обществе, которому Кабмин платит 200 тысяч евро в год... за организацию 13 совещаний.

По информации Lursoft, Екабсоне-Гавала в данный момент также работает в правлении общества "Сейба - поддержка детей Гватемалы", куда, кроме неё, входят ещё два человека - некий Валдис Якобсонс и генсек администрации Сейма Лелде Рафелде.