В Госполиции агентство LETA выяснило, что 14 марта примерно в 23:30 в Риге на ул. Лачплеша произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Cupra.

В ДТП никто не пострадал. Стражи закона при проверке обнаружили, что один из водителей управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - 2,01 промилле.

В связи с аварией начат административный процесс, а в связи с вождением в нетрезвом виде - уголовный.

Подробности об участниках ДТП Госполиция не раскрывает.

Поскольку уголовная ответственность за езду в пьяном виде начинается с 1,5 промилле, водителю, кем бы он ни был, грозит конфискация транспортного средства либо, если оно чужое, взыскание полной или частичной стоимости авто.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор и лишение прав управлять транспортным средством на пять лет.

