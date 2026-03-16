За езду в пьяном виде, возможно, задержан певец Нормундс Рутулис (ВИДЕО) (3)

© LETA 16 марта, 2026 09:54

Выбор редакции 3 комментариев

Госполиция за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения в субботу, 14 марта, возможно, задержала певца Нормундса Рутулиса, о чём свидетельствует информация в соцсетях.

В Госполиции агентство LETA выяснило, что 14 марта примерно в 23:30 в Риге на ул. Лачплеша произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Cupra.

В ДТП никто не пострадал. Стражи закона при проверке обнаружили, что один из водителей управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - 2,01 промилле.

В связи с аварией начат административный процесс, а в связи с вождением в нетрезвом виде - уголовный.

Подробности об участниках ДТП Госполиция не раскрывает.

Поскольку уголовная ответственность за езду в пьяном виде начинается с 1,5 промилле, водителю, кем бы он ни был, грозит конфискация транспортного средства либо, если оно чужое, взыскание полной или частичной стоимости авто.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор и лишение прав управлять транспортным средством на пять лет.

 

Иллюстративное фото.

Комментарии (3)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

