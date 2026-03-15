Этот факт не могла не пропустить публика в соцсетях, которая возмутилась таким отношением премьера, напомнив, что Силиня в этом отношении ведёт себя точно так же, как и её предшественник Кришьянис Кариньш.

Ещё больше раскипятился народ из-за того, что совсем недавно она участвовала в программе "Знаменитости без фильтра" на телеканале STV Pirmā, где, по выражению одного из комментаторов, "мадам строила из себя царицу".

А депутат Сейма Виктория Плешкане написала об этом в "Фейсбуке" следующее:

"Эвика Силиня сегодня вечером не явилась на программу общественного СМИ "Что происходит в Латвии?", где запланирована дискуссия о её ежегодном докладе. Стул есть, но на нём никто не сидит. Доклад есть, но содержания нет. Правительство есть, но..."

В комментариях, что называется, "разверзлась бездна":

- Школярская выходка: домашняя работа не выполнена, значит, в школу не пойду. И такие руководят государством.

- Пример, как надо нести ответственность за то, что делаем. Удрать или не явиться - это явное проявление неуважения к собственному народу.

- Есть одна проблема: у нас так много дискуссионных программ, где мы выносим на свет самые разные проблемы, и всё остаётся на уровне разговоров. Неужели мы это должны смотреть и слушать? Покажите что-то красивое на ТВ, что-то новое. Эти старые программы действуют подавляюще, как и политики своими несделанными делами.

- У Силини вместе с "Новым единством" и компашкой теперь одна задача - как найти политическую схему, чтобы снова заговорить зубы избирателям. Остальное для них не актуально.

- Не было денег бак заполнить, потому что топливо дорогое - просто космос?

- Её высокомерие уже давно позволяет себе вести себя, как принцесса на горошине, для неё латвийский народ - не ценность.

- Чем помогут все эти программы и разговоры,если лучше не становится, ведь не меняется ничего.

- Знает кошка, чьё мясо съела!

- Ну и что она скажет? "Ну-у-у.... э-э-э... м-м-м..."

- Крыса убегает.

- Домбурс в сто раз более знающий и компетентный, чем премьер. Так что вряд ли ей был бы приятен разговор - как будто первоклассника из вспомогательной школы со старшеклассником.

- И хорошо, что не явилась, народу уже надоела её физиономия, да ещё эта глупая ложь, всё равно ничего нового не сказала бы.

- Э-э-э! Сегодня случилось услышать по ЛТВ новость, где не было возможности подготовить ответы на вопросы. Ну ничего ведь не знает - ни про Rail Baltica, ни про другие дела... Даже ответа нет на вопрос, казалось, что вопроса не понимает. Ну, нужно было хотя бы памятки иметь...

- Опять в поездке на хоккей, а может, к Кариньшу за советом отправилась.

- Левитс с Кариньшем от счастья сияют за свою ученицу-отличницу.

- Вот такое отношение к народу... Продолжайте дальше, зоопарк.

- Это уже не первый раз, когда она не является... Игнорирует заседания Сейма, программы, народ... По ж.... и вон!

- Если бы и пришла, речевой поток был бы тот же самый. Когда слушаю её, чувствую себя как человек с нарушениями восприятия: не могу найти ту Латвию, о которой она говорит...

- Видимо, диарея пробрала? Тяжёлый случай. Вербальные проявления заболевания перешли на физическое тело?

- Не до холопов ей.