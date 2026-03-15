«Принцесса на горошине»: Силиня не явилась на эфир в студию ЛТВ и попала под шквал критики (2)

Редакция PRESS 15 марта, 2026 10:05

Выпуск программы ЛТВ "Что происходит в Латвии" вышел 11 марта. Там обсуждался ежегодный доклад правительства о проделанной работе. Была приглашена в студию и глава правительства Эвика Силиня, но приглашением она не воспользовалась.

Этот факт не могла не пропустить публика в соцсетях, которая возмутилась таким отношением премьера, напомнив, что Силиня в этом отношении ведёт себя точно так же, как и её предшественник Кришьянис Кариньш.

Ещё больше раскипятился народ из-за того, что совсем недавно она участвовала в программе "Знаменитости без фильтра" на телеканале STV Pirmā, где, по выражению одного из комментаторов, "мадам строила из себя царицу".

 

А депутат Сейма Виктория Плешкане написала об этом в "Фейсбуке" следующее:

"Эвика Силиня сегодня вечером не явилась на программу общественного СМИ "Что происходит в Латвии?", где запланирована дискуссия о её ежегодном докладе. Стул есть, но на нём никто не сидит. Доклад есть, но содержания нет. Правительство есть, но..."

В комментариях, что называется, "разверзлась бездна":

- Школярская выходка: домашняя работа не выполнена, значит, в школу не пойду. И такие руководят государством.

- Пример, как надо нести ответственность за то, что делаем. Удрать или не явиться - это явное проявление неуважения к собственному народу.

- Есть одна проблема: у нас так много дискуссионных программ, где мы выносим на свет самые разные проблемы, и всё остаётся на уровне разговоров. Неужели мы это должны смотреть и слушать? Покажите что-то красивое на ТВ, что-то новое. Эти старые программы действуют подавляюще, как и политики своими несделанными делами.

- У Силини вместе с "Новым единством" и компашкой теперь одна задача - как найти политическую схему, чтобы снова заговорить зубы избирателям. Остальное для них не актуально.

- Не было денег бак заполнить, потому что топливо дорогое - просто космос?

- Её высокомерие уже давно позволяет себе вести себя, как принцесса на горошине, для неё латвийский народ - не ценность.

- Чем помогут все эти программы и разговоры,если лучше не становится, ведь не меняется ничего.

- Знает кошка, чьё мясо съела!

- Ну и что она скажет? "Ну-у-у.... э-э-э... м-м-м..."

- Крыса убегает.

- Домбурс в сто раз более знающий и компетентный, чем премьер. Так что вряд ли ей был бы приятен разговор - как будто первоклассника из вспомогательной школы со старшеклассником.

- И хорошо, что не явилась, народу уже надоела её физиономия, да ещё эта глупая ложь, всё равно ничего нового не сказала бы.

- Э-э-э! Сегодня случилось услышать по ЛТВ новость, где не было возможности подготовить ответы на вопросы. Ну ничего ведь не знает - ни про Rail Baltica, ни про другие дела... Даже ответа нет на вопрос, казалось, что вопроса не понимает. Ну, нужно было хотя бы памятки иметь...

- Опять в поездке на хоккей, а может, к Кариньшу за советом отправилась.

- Левитс с Кариньшем от счастья сияют за свою ученицу-отличницу.

- Вот такое отношение к народу... Продолжайте дальше, зоопарк.

- Это уже не первый раз, когда она не является... Игнорирует заседания Сейма, программы, народ... По ж.... и вон!

- Если бы и пришла, речевой поток был бы тот же самый. Когда слушаю её, чувствую себя как человек с нарушениями восприятия: не могу найти ту Латвию, о которой она говорит...

- Видимо, диарея пробрала? Тяжёлый случай. Вербальные проявления заболевания перешли на физическое тело?

- Не до холопов ей. 

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

