Закрылся ещё один магазин Sky: долг по налогам превысил миллион евро; что дальше?

15 марта, 2026 09:58

У управляющего сетью супермаркетов Sky - предприятия Skai Baltija - образовалась задолженность по налогам, на предприятии не отрицают, что в магазинах идёт реорганизация, сообщает Латвийское радио.

Магазин на шоссе Рига - Сигулда в пятницу был закрыт, полки в магазинах - почти пустые, но сотрудники ничего не знают о том, что будет с их рабочими местами.

Ни в магазине Sky на Сигулдском шоссе, ни в центральном офисе корреспонденту Латвийского радио официально не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможном закрытии магазина. Однако в пятницу после полудня журналист лично убедился, что магазин не работает.

Встреченные работники сказали, что с утра магазин ещё работал и о его закрытии они узнали всего примерно час назад. 

Никакой информации ни о причинах закрытия, ни о том, надолго ли это, ни о возобновлении работы магазина в будущем не имеется.

Повторно дозвониться до магазина в Берги и главного офиса так и не удалось.

По информации Латвийского радио, в последние дни с магазинного склада вывозили товары, а клиентов обслуживали при полупустых полках.

При этом работники были не в курсе о дальнейшей судьбе как самого магазина, так и собственных рабочих мест. Это вызвало опасение, что их могут уволить без предупреждения.

По закону коллективное увольнение возможно лишь с предварительным уведомлением - за 30 дней до него. Информация о нём должна быть отправлена Государственному агентству занятости (ГАЗ, NVA). Там не смогли дать прямого ответа на вопрос об этом, поскольку не имеют права, но косвенно подтвердили, что такого уведомления от предприятий розничной торговли не поступало.

По информации базы данных Lursoft , у предприятия Skai Baltija образовалась задолженность по налогам - её сумма на 11 марта достигла 1 178 264,19 евро.

В своё время магазины Sky считались своего рода символом благосостояния, поскольку там доступны (или уже надо писать - "были доступны"?) эксклюзивные и дорогостоящие продукты.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич прокомментировал ситуацию: "По-моему, сеть магазинов слишком долго не оптимизировала количество объектов, потому что не все они находятся в местах, где доходов достаточно много, чтобы поддерживать магазин хорошего качества. Сейчас идёт оптимизация. Насколько далеко она зайдёт, не знаю, но надеюсь, что есть хотя бы два магазина, работающих в плюс, и что владельцы смогут их сохранить, отказавшись от тех, которые не приносят доходов".

Впрочем, подчеркнул Данусевич, учитывая специфику магазинов, не следует ожидать, что закрытие каких-либо филиалов Sky может существенно повлиять на общий рынок розничной торговли в Латвии в целом.

Уже сообщалось, что в январе был закрыт магазин Sky в Риге на ул. Краста.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

