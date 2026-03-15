Закрылся ещё один магазин Sky: долг по налогам превысил миллион евро; что дальше?

Магазин на шоссе Рига - Сигулда в пятницу был закрыт, полки в магазинах - почти пустые, но сотрудники ничего не знают о том, что будет с их рабочими местами.

Ни в магазине Sky на Сигулдском шоссе, ни в центральном офисе корреспонденту Латвийского радио официально не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможном закрытии магазина. Однако в пятницу после полудня журналист лично убедился, что магазин не работает.

Встреченные работники сказали, что с утра магазин ещё работал и о его закрытии они узнали всего примерно час назад.

Никакой информации ни о причинах закрытия, ни о том, надолго ли это, ни о возобновлении работы магазина в будущем не имеется.

Повторно дозвониться до магазина в Берги и главного офиса так и не удалось.

По информации Латвийского радио, в последние дни с магазинного склада вывозили товары, а клиентов обслуживали при полупустых полках.

При этом работники были не в курсе о дальнейшей судьбе как самого магазина, так и собственных рабочих мест. Это вызвало опасение, что их могут уволить без предупреждения.

По закону коллективное увольнение возможно лишь с предварительным уведомлением - за 30 дней до него. Информация о нём должна быть отправлена Государственному агентству занятости (ГАЗ, NVA). Там не смогли дать прямого ответа на вопрос об этом, поскольку не имеют права, но косвенно подтвердили, что такого уведомления от предприятий розничной торговли не поступало.

По информации базы данных Lursoft , у предприятия Skai Baltija образовалась задолженность по налогам - её сумма на 11 марта достигла 1 178 264,19 евро.

В своё время магазины Sky считались своего рода символом благосостояния, поскольку там доступны (или уже надо писать - "были доступны"?) эксклюзивные и дорогостоящие продукты.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич прокомментировал ситуацию: "По-моему, сеть магазинов слишком долго не оптимизировала количество объектов, потому что не все они находятся в местах, где доходов достаточно много, чтобы поддерживать магазин хорошего качества. Сейчас идёт оптимизация. Насколько далеко она зайдёт, не знаю, но надеюсь, что есть хотя бы два магазина, работающих в плюс, и что владельцы смогут их сохранить, отказавшись от тех, которые не приносят доходов".

Впрочем, подчеркнул Данусевич, учитывая специфику магазинов, не следует ожидать, что закрытие каких-либо филиалов Sky может существенно повлиять на общий рынок розничной торговли в Латвии в целом.

Уже сообщалось, что в январе был закрыт магазин Sky в Риге на ул. Краста.