Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Согласно информации портала Firmas.lv, у управляющей магазинами «Sky» компании SIA «Skai Baltija» по состоянию на 21 января этого года был зарегистрирован налоговый долг перед администрируемыми Службой государственных доходов налогами в размере 930 617 евро.

В 2024 году «Skai Baltija» работала с оборотом 23,741 млн евро, что на 17,3% меньше, чем годом ранее, при этом компания понесла убытки в размере 2,625 млн евро.

Компания зарегистрирована в 2016 году, ее уставный капитал составляет 300 000 евро. Единственным владельцем «Skai Baltija» является Айварс Рубенис.