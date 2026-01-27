Сеть супермаркетов Sky закрыла магазин в Риге. Что случилось?

Депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский говорит, что Литва, не признавая выборы в Белоруссии, привела страны к затяжному конфликту, и гибридные атаки, совершаемые Белоруссией, являются следствием этого. По его словам, теперь Литве следует быть более сдержанной и не провоцировать.
"Сегодня 2026 год, и мы не можем говорить о тех событиях, которые уже произошли. (...) Давайте не будем возвращаться в 2020 год, хотя там, скажу я, отчасти мы сами виноваты в том, что ввязались в этот конфликт – в Белоруссии никогда не было таких абсолютно свободных выборов, но мы никогда этого не делали, и отношения были достаточно хорошими", – заявил депутат Европарламента.
По его словам, гибридные атаки Белоурссии против Литвы были ответом. По мнению Томашевского, сейчас государству не следует провоцировать.
