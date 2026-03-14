На портал «Медуза» пожаловались, что он распространяет кремлёвскую пропаганду

Подательница жалобы заявила, что, опубликовав в конце раздела "Война" в рубрике "Письма читателей" конкретное читательское письмо, портал распространяет нарративы, согласующиеся с кремлёвской пропагандой о войне России против Украины, снимает ответственность с России за вторжение в Украину и релятивизирует российскую агрессию.

Заявительница также обратила внимание на то, что в таких письмах используются конкретные методики пропаганды.

Редакция портала при этом пояснила, что, публикуя подобные письма, обеспечивает разнообразие мнений, и они сопровождаются оговоркой от редакции, где сказано, что отражённые мнения не всегда совпадают с позицией редакции.

Однако Совет по этике не считает, что, публикуя такое письмо, редакция даёт ему какую-либо оценку. По мнению Совета, такой публикацией СМИ не ответственно подходит к отражению разных точек зрения, а легитимизирует и оправдывает опубликованное мнение и приведённые в нём аргументы.

Ответственная медийная практика при поступлении подобных мнений в распоряжение редакции, была бы иной, подчёркивает Совет. Например, это должна была быть критическая оценка его содержания, разъяснение его связи с распространяемыми Кремлём за пределами России нарративами, а также разъяснение позиции редакции.

В Совете по этике считают, что разнообразие мнений нельзя использовать как аргумент для уменьшения ответственности за войну и оправдания агрессивной войны против независимого государства.