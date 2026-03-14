На портал «Медуза» пожаловались, что он распространяет кремлёвскую пропаганду

© LETA 14 марта, 2026 13:09

Новости Латвии 0 комментариев

Зарегистрированный в Латвии новостной портал "Медуза", пишущий на русском языке, опубликовав письмо читателя в связи с войной, которую Россия ведёт в Украине, не подошёл ответственно к отражению разных точек зрения, а оправдал аргументы, приведённые в письме. К такому выводу пришёл Латвийский совет по медийной этике.

Подательница жалобы заявила, что, опубликовав в конце раздела "Война" в рубрике "Письма читателей" конкретное читательское письмо, портал распространяет нарративы, согласующиеся с кремлёвской пропагандой о войне России против Украины, снимает ответственность с России за вторжение в Украину и релятивизирует российскую агрессию.

Заявительница также обратила внимание на то, что в таких письмах используются конкретные методики пропаганды.

Редакция портала при этом пояснила, что, публикуя подобные письма, обеспечивает разнообразие мнений, и они сопровождаются оговоркой от редакции, где сказано, что отражённые мнения не всегда совпадают с позицией редакции.

Однако Совет по этике не считает, что, публикуя такое письмо, редакция даёт ему какую-либо оценку. По мнению Совета, такой публикацией СМИ не ответственно подходит к отражению разных точек зрения, а легитимизирует и оправдывает опубликованное мнение и приведённые в нём аргументы.

Ответственная медийная практика при поступлении подобных мнений в распоряжение редакции, была бы иной, подчёркивает Совет. Например, это должна была быть критическая оценка его содержания, разъяснение его связи с распространяемыми Кремлём за пределами России нарративами, а также разъяснение позиции редакции.

В Совете по этике считают, что разнообразие мнений нельзя использовать как аргумент для уменьшения ответственности за войну и оправдания агрессивной войны против независимого государства.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

