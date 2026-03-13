Управляющие требуют менять счетчики воды? Вас просто «разводят на бабки»!

По данным PTAC, представители некоторых компаний звонят владельцам квартир и утверждают, что срок проверки счётчиков якобы истёк и их необходимо срочно проверять или менять. При этом людям говорят, что требование обязательной проверки всё ещё действует. В PTAC подчёркивают - эта информация не соответствует действительности.

Причина путаницы - изменения в нормативных актах. С 5 июня 2025 года вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров №289, которые отменили обязательную периодическую проверку водяных счётчиков, установленных в квартирах.

Теперь действуют более простые правила. Если счётчик работает исправно и не повреждён, его можно продолжать использовать. Проверка может понадобиться только в отдельных случаях - например, если есть подозрения на неправильную работу прибора или он повреждён.

При этом в некоторых домах может действовать единая система учёта воды. В таком случае счётчики следует менять согласно сроку эксплуатации, указанному производителем. Если такой срок не установлен, замена должна происходить не позднее чем через 10 лет после установки. Использованные счётчики повторно устанавливать нельзя.

Кроме того, до 1 января 2027 года жильцы дома должны принять решение о дальнейшей системе учёта воды - перейти на единую систему или оставить существующую.

PTAC также получил жалобы на действия некоторых управляющих домами, которые требуют менять или проверять счётчики, ссылаясь на старые договоры. Однако такие требования, основанные на уже отменённых нормах, считаются необоснованными.

Ведомство напоминает: компании обязаны предоставлять потребителям точную и понятную информацию о необходимости услуги и действующих требованиях закона. Распространение вводящей в заблуждение информации может рассматриваться как недобросовестная коммерческая практика.

PTAC призывает жителей внимательно оценивать предложения о замене водяных счётчиков, при необходимости проверять актуальные требования законодательства и сообщать о возможной недобросовестной практике в центр защиты прав потребителей.