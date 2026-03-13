Управляющие требуют менять счетчики воды? Вас просто «разводят на бабки»!

Редакция PRESS 13 марта, 2026 21:25

Новости Латвии

Жителям Латвии стоит осторожно относиться к предложениям заменить или проверить водяные счётчики в квартирах. Как сообщает LETA, с таким предупреждением выступил Центр защиты прав потребителей (PTAC). Ведомство получило ряд жалоб на возможную вводящую в заблуждение коммерческую практику.

По данным PTAC, представители некоторых компаний звонят владельцам квартир и утверждают, что срок проверки счётчиков якобы истёк и их необходимо срочно проверять или менять. При этом людям говорят, что требование обязательной проверки всё ещё действует. В PTAC подчёркивают - эта информация не соответствует действительности.

Причина путаницы - изменения в нормативных актах. С 5 июня 2025 года вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров №289, которые отменили обязательную периодическую проверку водяных счётчиков, установленных в квартирах.

Теперь действуют более простые правила. Если счётчик работает исправно и не повреждён, его можно продолжать использовать. Проверка может понадобиться только в отдельных случаях - например, если есть подозрения на неправильную работу прибора или он повреждён.

При этом в некоторых домах может действовать единая система учёта воды. В таком случае счётчики следует менять согласно сроку эксплуатации, указанному производителем. Если такой срок не установлен, замена должна происходить не позднее чем через 10 лет после установки. Использованные счётчики повторно устанавливать нельзя.

Кроме того, до 1 января 2027 года жильцы дома должны принять решение о дальнейшей системе учёта воды - перейти на единую систему или оставить существующую.

PTAC также получил жалобы на действия некоторых управляющих домами, которые требуют менять или проверять счётчики, ссылаясь на старые договоры. Однако такие требования, основанные на уже отменённых нормах, считаются необоснованными.

Ведомство напоминает: компании обязаны предоставлять потребителям точную и понятную информацию о необходимости услуги и действующих требованиях закона. Распространение вводящей в заблуждение информации может рассматриваться как недобросовестная коммерческая практика.

PTAC призывает жителей внимательно оценивать предложения о замене водяных счётчиков, при необходимости проверять актуальные требования законодательства и сообщать о возможной недобросовестной практике в центр защиты прав потребителей.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

