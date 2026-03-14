Во время встречи стороны обсудили роль школ для сениоров в поддержке активной и общественно насыщенной жизни пожилых людей. Также рассматривались возможности расширения доступа к обучению и совместным мероприятиям для сениоров в разных регионах страны.

«В обществе увеличивается число пожилых людей, поэтому необходимо искать новые способы укреплять качество жизни и на более поздних этапах жизни», — отметил Ринкевич.

По его словам, школы третьего возраста становятся местом, где люди могут встречать единомышленников, получать новые знания и делиться жизненным опытом.

Президент положительно оценил уже проделанную работу по развитию таких инициатив в Латвии и подчеркнул, что важно продолжать их расширять, чтобы все больше пожилых людей могли участвовать в образовательных и общественных программах.

Университеты третьего возраста предлагают людям старшего возраста различные образовательные и социальные активности. Такие программы помогают поддерживать ментальную активность, расширять круг общения и сохранять участие в жизни общества.