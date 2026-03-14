Хотя первоначальный прием заявок на летний призыв 2026 года завершился еще 14 января, министерство продолжает регулярно получать письма и звонки от молодежи и их родителей с просьбой дать возможность пройти Службу гособороны уже этим летом, поскольку по разным причинам граждане пропустили срок подачи заявок.

Сейчас молодые люди могут подать заявку на 11-месячную службу в 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и батальоне Земессардзе в Скрунде (на военной базе Mežaine), а также на пятилетнюю службу в Земессардзе в четырех бригадах — Рижской, Видземской, Курземской и Латгальской.

Добровольно подавшие заявку на июльский призыв этого года граждане не будут участвовать в случайном отборе на следующие призывы. Добровольцы будут получать ежемесячную компенсацию 600 евро.

Кроме того, после успешного завершения службы добровольцы Службы гособороны смогут претендовать на обучение на бюджетных местах в государственных университетах и колледжах в очных и заочных программах, если будут соответствовать минимальным требованиям правил приема конкретного учебного заведения и программы.

Военнослужащие также получат компенсацию при завершении службы — 1100 евро «на руки». Военнослужащие пятилетней службы гособороны в Земессардзе будут получать компенсацию за дни службы, а также в эти дни им будет обеспечено питание или компенсация питания.

Как уже сообщалось, до 14 января этого года на июльский призыв 2026 года в Службу государственной обороны в Национальных вооруженных силах подали заявки 1560 граждан Латвии — рекордное число. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.