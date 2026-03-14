Слишком много желающих: открылся дополнительный приём в Службу гособороны (4)

С 13 марта по 13 апреля из-за большого интереса у молодежи Министерство обороны открыло дополнительный прием заявок на июльский призыв в Службу государственной обороны. Граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет приглашаются добровольно подать заявку как на 11-месячную военную службу, так и на пятилетнюю службу в Земессардзе, которая начнется 17 июля этого года, сообщает rus.lsm.lv.

Хотя первоначальный прием заявок на летний призыв 2026 года завершился еще 14 января, министерство продолжает регулярно получать письма и звонки от молодежи и их родителей с просьбой дать возможность пройти Службу гособороны уже этим летом, поскольку по разным причинам граждане пропустили срок подачи заявок.

Сейчас молодые люди могут подать заявку на 11-месячную службу в 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и батальоне Земессардзе в Скрунде (на военной базе Mežaine), а также на пятилетнюю службу в Земессардзе в четырех бригадах — Рижской, Видземской, Курземской и Латгальской.

Добровольно подавшие заявку на июльский призыв этого года граждане не будут участвовать в случайном отборе на следующие призывы. Добровольцы будут получать ежемесячную компенсацию 600 евро.

Кроме того, после успешного завершения службы добровольцы Службы гособороны смогут претендовать на обучение на бюджетных местах в государственных университетах и колледжах в очных и заочных программах, если будут соответствовать минимальным требованиям правил приема конкретного учебного заведения и программы.

Военнослужащие также получат компенсацию при завершении службы — 1100 евро «на руки». Военнослужащие пятилетней службы гособороны в Земессардзе будут получать компенсацию за дни службы, а также в эти дни им будет обеспечено питание или компенсация питания.

Как уже сообщалось, до 14 января этого года на июльский призыв 2026 года в Службу государственной обороны в Национальных вооруженных силах подали заявки 1560 граждан Латвии — рекордное число. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (4)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

