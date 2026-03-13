Реки выходят из берегов: уровень воды в Даугаве поднялся на 2 метра

В Управлении коммунального хозяйства Даугавпилса пояснили, что уровень воды в Даугаве на территории города продолжает повышаться и в пятницу достиг 2,2 метра выше нулевой отметки. В результате была затоплена нижняя часть променада на улице Бругю.

Из соображений безопасности самоуправление призывает жителей и гостей города воздержаться от прогулок по затопленному участку променада.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве растёт всё быстрее: на границе Латвии и Белоруссии с начала месяца он поднялся почти на два метра. Пока уровень воды остаётся относительно низким, однако ожидается его повышение ещё на несколько метров, и в ближайшие дни могут начать затапливаться поймы Даугавы. Реку пока ещё покрывает лёд, и во время ледохода возможны резкие колебания уровня воды.