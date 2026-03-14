Жесткая авария в центре Риги: у машин оторваны колеса

В ДТП столкнулись три легковых автомобиля - арендованный каршеринговый автомобиль Bolt Drive Peugeot 2008, а также Toyota Avensis и BMW X5. Все машины получили серьезные повреждения.

После сильного удара у двух автомобилей оторваны колеса. Несколько машин выбросило на вымощенную камнем разделительную полосу посреди улицы.

На месте происшествия работают Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи. Спасатели и медики оказывают помощь, а полиция выясняет обстоятельства аварии.

вижение транспорта на этом участке улицы Александра Чака частично затруднено. Однако, по предварительной информации, крупных транспортных заторов в районе происшествия не образовалось.