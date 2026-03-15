Школа в Салдусе усиленно осваивает русский язык; министр и депутаты в шоке (3)

Образовательная политика в Латвии направлена на полное искоренение русского языка в школах. Тем временем Салдусская средняя школа заявляет, что "мы активно учим русский", и уже годами уделяет усиленное внимание его освоению. Портал TV3 Ziņas разбирался, почему это происходит.

В начале уходящей недели школа опубликовала информацию о том, что у учащихся 10-го класса совместно с молодёжью из Армении и Литвы впервые состоялся онлайн-урок по химии на русском. Эта новость неприятно удивила министра образования и науки Даце Мелбарде: "Это, конечно, автономный выбор школы. Но я со своей стороны должна сказать, что это, конечно, печально, когда школьный коллектив, возможно, не чувствует и не видит более широкого контекста. Мы уважаем автономию школы и педагога, но они должны идти рука об руку с ответственным отношением к общей внешней политике страны и к национальной безопасности".

После интереса журналистов TV3 Ziņas, зачем учить химию на русском, слова "на русском языке" из текста новости удалили. Директор школы Инга Манкус объясняет, что текст исправлен во избежание недоразумения: "На самом деле это не обучение химии на русском языке, а наоборот. Это на русском языке - как я могу рассказать о том, что делаю на [уроке] химии".

Этот дополнительный урок на русском языке учащиеся посещают добровольно, его проведение - инициатива учительницы русского языка, кстати, по происхождению украинки.

"Салдус - исключительно латышский город, там язык национальных меньшинств на улицах вообще негде услышать. Разве что где-то в семьях, может быть, говорят. Именно поэтому детям нужно такое практическое применение, как для любого иностранного языка", - считает директор школы.

А вот депутаты Сейма, например, другого мнения. В частности, глава комиссии Сейма по образованию Агита Зариня-Стуре заявляет: "Государство очень-очень ясно сказало, каков его путь, в том числе и о том, что оно не будет финансировать освоение языка страны-агрессора. Это несовместимо с путём, намеченным нами. (TV3: "И как вы оцениваете такую деятельность школы?") Какая тут у меня может быть оценка, если мы способствуем развитию русского языка?".

Примерно так считает и депутат Чеслав Батня, бывший директор Адажской средней школы: "Я как руководитель учреждения не допустил бы такой ситуации, потому что, на мой взгляд, это основано на соблюдении этических норм, что мы поддерживаем язык страны-агрессора. Но, очевидно, у школы были свои аргументы, зачем это делать".

Для улучшенного освоения русского языка в нынешнем учебном году школа реализует также проект в сети международного сотрудничества eTwinning - в рамках проекта по-русски обсуждают безопасное пользование интернетом. В прошлом году таких проектов было два. Салдусская средняя школа - единственная в Латвии, где они осуществляются параллельно - по-английски и по-русски. Из более чем 240 проектов в нынешнем учебном году на русском языке ведутся два. 

Усиленное внимание обучению русскому языку в школе уделяется давно. В архиве её сайта можно найти публикацию, датируемую 2018 годом, то есть через 4 года после аннексии Крыма. Школа сообщает, что утверждён новый международный проект программы Erasmus+ "Мы учимся русскому языку активно". 

До объединения школ это была Салдусская 2-я средняя школа, которая открылась в конце 1970-х, обучение в ней велось на двух потоках - латышском и русском.

На вопрос, не сложилось ли так исторически, что русский язык здесь уважают, директор отвечает: "По-моему, нет. Если не ошибаюсь, русский поток как таковой в этом здании закончился четверть века назад. Достаточно большой промежуток времени, чтобы нам что-то такое приписывать"

Комментарии (3)

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (3)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

