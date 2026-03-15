В начале уходящей недели школа опубликовала информацию о том, что у учащихся 10-го класса совместно с молодёжью из Армении и Литвы впервые состоялся онлайн-урок по химии на русском. Эта новость неприятно удивила министра образования и науки Даце Мелбарде: "Это, конечно, автономный выбор школы. Но я со своей стороны должна сказать, что это, конечно, печально, когда школьный коллектив, возможно, не чувствует и не видит более широкого контекста. Мы уважаем автономию школы и педагога, но они должны идти рука об руку с ответственным отношением к общей внешней политике страны и к национальной безопасности".

После интереса журналистов TV3 Ziņas, зачем учить химию на русском, слова "на русском языке" из текста новости удалили. Директор школы Инга Манкус объясняет, что текст исправлен во избежание недоразумения: "На самом деле это не обучение химии на русском языке, а наоборот. Это на русском языке - как я могу рассказать о том, что делаю на [уроке] химии".

Этот дополнительный урок на русском языке учащиеся посещают добровольно, его проведение - инициатива учительницы русского языка, кстати, по происхождению украинки.

"Салдус - исключительно латышский город, там язык национальных меньшинств на улицах вообще негде услышать. Разве что где-то в семьях, может быть, говорят. Именно поэтому детям нужно такое практическое применение, как для любого иностранного языка", - считает директор школы.

А вот депутаты Сейма, например, другого мнения. В частности, глава комиссии Сейма по образованию Агита Зариня-Стуре заявляет: "Государство очень-очень ясно сказало, каков его путь, в том числе и о том, что оно не будет финансировать освоение языка страны-агрессора. Это несовместимо с путём, намеченным нами. (TV3: "И как вы оцениваете такую деятельность школы?") Какая тут у меня может быть оценка, если мы способствуем развитию русского языка?".

Примерно так считает и депутат Чеслав Батня, бывший директор Адажской средней школы: "Я как руководитель учреждения не допустил бы такой ситуации, потому что, на мой взгляд, это основано на соблюдении этических норм, что мы поддерживаем язык страны-агрессора. Но, очевидно, у школы были свои аргументы, зачем это делать".

Для улучшенного освоения русского языка в нынешнем учебном году школа реализует также проект в сети международного сотрудничества eTwinning - в рамках проекта по-русски обсуждают безопасное пользование интернетом. В прошлом году таких проектов было два. Салдусская средняя школа - единственная в Латвии, где они осуществляются параллельно - по-английски и по-русски. Из более чем 240 проектов в нынешнем учебном году на русском языке ведутся два.

Усиленное внимание обучению русскому языку в школе уделяется давно. В архиве её сайта можно найти публикацию, датируемую 2018 годом, то есть через 4 года после аннексии Крыма. Школа сообщает, что утверждён новый международный проект программы Erasmus+ "Мы учимся русскому языку активно".

До объединения школ это была Салдусская 2-я средняя школа, которая открылась в конце 1970-х, обучение в ней велось на двух потоках - латышском и русском.

На вопрос, не сложилось ли так исторически, что русский язык здесь уважают, директор отвечает: "По-моему, нет. Если не ошибаюсь, русский поток как таковой в этом здании закончился четверть века назад. Достаточно большой промежуток времени, чтобы нам что-то такое приписывать"