Стоит ли брать новый долг ради Rail Baltica? В Минфине считают это рискованным

В ведомстве пояснили, что инструмент Security Action for Europe (SAFE) не является подарком или грантом. Это заемные средства Европейской комиссии, которые государствам придется возвращать. Поэтому использование SAFE означало бы дополнительное заимствование и рост государственного долга.

В Министерстве финансов подчеркнули, что объем заимствований определяется не доступностью средств, а тем, какой уровень государственного долга и бюджетного дефицита страна может себе позволить, соблюдая правила фискальной дисциплины Европейского союза.

По данным министерства, Латвия уже сейчас является одной из стран-лидеров по объему займов SAFE относительно размера экономики. Этот показатель составляет около 8,67% от внутреннего валового продукта.

Если дополнительные средства SAFE направить на Rail Baltica, государству пришлось бы сократить заимствования для других нужд на аналогичную сумму. Это означало бы меньше средств для таких приоритетов, как образование, здравоохранение или развитие автодорог.

В министерстве также обращают внимание, что ни одна из других стран-партнеров проекта — Эстония, Литва и Польша — не использует кредит SAFE для финансирования Rail Baltica.

По мнению Минфина, нарушение требований фискальной дисциплины или сокращение расходов на другие нужды ради ускорения строительства Rail Baltica было бы безответственной бюджетной политикой.

Основным источником финансирования проекта остается европейский механизм Connecting Europe Facility (CEF). Эта программа предназначена для развития стратегической транспортной инфраструктуры ЕС и может покрывать до 85% допустимых расходов проекта, тогда как государства обеспечивают софинансирование.

Согласно последним оценкам, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро, из них около 5,5 миллиарда евро приходится на Латвию. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счет оптимизации технических решений.

Общая стоимость проекта в Балтийских странах может достигнуть 23,8 миллиарда евро, тогда как в анализе 2017 года она оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство 870-километровой железнодорожной линии европейской колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши. Поезда на новой линии смогут развивать скорость до 240 километров в час, соединяя Балтийские страны с железнодорожной сетью Европы.