Стоит ли брать новый долг ради Rail Baltica? В Минфине считают это рискованным

Редакция PRESS 13 марта, 2026 16:48

Использование средств европейского финансового инструмента SAFE для финансирования проекта Rail Baltica может увеличить государственный долг Латвии и сократить возможности финансирования других сфер. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство финансов.

В ведомстве пояснили, что инструмент Security Action for Europe (SAFE) не является подарком или грантом. Это заемные средства Европейской комиссии, которые государствам придется возвращать. Поэтому использование SAFE означало бы дополнительное заимствование и рост государственного долга.

В Министерстве финансов подчеркнули, что объем заимствований определяется не доступностью средств, а тем, какой уровень государственного долга и бюджетного дефицита страна может себе позволить, соблюдая правила фискальной дисциплины Европейского союза.

По данным министерства, Латвия уже сейчас является одной из стран-лидеров по объему займов SAFE относительно размера экономики. Этот показатель составляет около 8,67% от внутреннего валового продукта.

Если дополнительные средства SAFE направить на Rail Baltica, государству пришлось бы сократить заимствования для других нужд на аналогичную сумму. Это означало бы меньше средств для таких приоритетов, как образование, здравоохранение или развитие автодорог.

В министерстве также обращают внимание, что ни одна из других стран-партнеров проекта — Эстония, Литва и Польша — не использует кредит SAFE для финансирования Rail Baltica.

По мнению Минфина, нарушение требований фискальной дисциплины или сокращение расходов на другие нужды ради ускорения строительства Rail Baltica было бы безответственной бюджетной политикой.

Основным источником финансирования проекта остается европейский механизм Connecting Europe Facility (CEF). Эта программа предназначена для развития стратегической транспортной инфраструктуры ЕС и может покрывать до 85% допустимых расходов проекта, тогда как государства обеспечивают софинансирование.

Согласно последним оценкам, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достигнуть 14,3 миллиарда евро, из них около 5,5 миллиарда евро приходится на Латвию. При этом возможна экономия до 500 миллионов евро за счет оптимизации технических решений.

Общая стоимость проекта в Балтийских странах может достигнуть 23,8 миллиарда евро, тогда как в анализе 2017 года она оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство 870-километровой железнодорожной линии европейской колеи 1435 мм от Таллина до границы Литвы и Польши. Поезда на новой линии смогут развивать скорость до 240 километров в час, соединяя Балтийские страны с железнодорожной сетью Европы.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

