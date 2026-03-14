Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Трамп отклонил идею Путина о вывозе урана из Ирана в РФ

14 марта, 2026 14:41

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение главы России Владимира Путина о вывозе из Ирана 450 кг обогащенного до 60% урана, сообщает в пятницу, 13 марта, портал Axios со ссылкой на источники. Утверждается, что с такой инициативой российский лидер выступил в ходе телефонного звонка с американским коллегой, который состоялся 9 марта.

По данным СМИ, во время беседы с Трампом Путин предложил несколько идей по прекращению войны США и Израиля с Ираном. Вывоз иранского урана в Россию стал только одним из озвученных вариантов. Опасность обогащенного до 60% урана заключается в том, что его в течение нескольких недель можно довести до оружейного уровня в 90%. А 450 кг, хранящихся у Ирана, хватит более чем на 10 ядерных бомб.

"Это предложение (о вывозе обогащенного урана в РФ. - Ред.) выдвигалось не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что мы должны быть уверены в безопасном хранении урана", - заявил Axios один из американских чиновников. Портал отмечает, что Россия уже выступала с такой инициативой во время американо-иранских переговоров в мае 2025 года - незадолго до атак США и Израиля по ядерным объектам Ирана в июне, - а также за несколько недель до начавшейся 28 февраля 2026 года войны на Ближнем Востоке. При этом, по данным собеседника Axios, Трамп обсуждает ситуацию не только с Путиным, но еще с главой Китая Си Цзиньпином и европейскими лидерами.

 Иран отказался от добровольной передачи урана на переговорах с США

В ходе последнего до начала войны раунда переговоров Иран отверг идею добровольной передачи урана США и предложил разбавлять уже обогащенный уран на своих объектах под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет Axios. Кроме того, Тегеран был готов передать часть запасов обогащенного урана России, утверждает газета The Wall Street Journal. Такие варианты США не устроили.

Ранее Axios сообщал, что США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности ядерного арсенала на более позднем этапе войны. Министр войны США Пит Хегсет отмечал, что у страны "есть ряд вариантов" для установления контроля над иранским высокообогащенным ураном. Но он отметил, что США "приветствовали бы" именно добровольную передачу запасов.

Россия уже хранила обогащенный уран Ирана в рамках сделки 2015 года

В 2015 году Иран, а также группа из пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН Великобритании, Китая, России, США и Франции, а также Германии - достигли соглашения по иранской ядерной программе и составили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД или JCPOA).

Среди прочего он предусматривал, что Иран в обмен на постепенное снятие санкций допустит МАГАТЭ на свои объекты и передаст бóльшую часть обогащенного урана за границу. В итоге Россия получила более 11 тонн иранского урана, а взамен передала Тегерану около 140 тонн урановой руды - исходного сырья для обогащения.

В мае 2018 года Трамп, который тогда занимал должность президента США в первый раз, объявил о выходе страны из подписанного при его предшественнике Бараке Обаме соглашения с Ираном. По его словам, США располагали доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая СВДП.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

