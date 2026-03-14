Информация о ценах уже собирается у магазинов и публикуется на специальном портале, где жители могут сравнивать стоимость продуктов в разных торговых сетях.

Министр экономики Виктор Валайнис пояснил в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, что задача инициативы — создать условия, при которых сами магазины будут заинтересованы снижать цены.

«Нужно создать условия, чтобы у магазинов было желание снижать цены», — отметил Виктор Валайнис.

Похожие инициативы уже реализуют и сами торговые сети. Например, дискаунтер Lidl регулярно публикует исследования стоимости продуктовой корзины в разных магазинах и использует их в рекламных кампаниях.

Государственные данные позволяют проводить более широкую аналитику цен на рынке. В ближайшее время эту информацию планируют сделать более понятной для жителей.

Одной из идей является создание специальной продуктовой корзины для пожилых людей, куда войдут товары, которые пенсионеры покупают чаще всего.

«Мы вместе с неправительственными организациями спросим у пенсионеров, что они хотели бы видеть в своей продуктовой корзине. Затем сравним цены и покажем, какой магазин предлагает её дешевле», — объяснил Виктор Валайнис.

По словам министра, такая информация позволит людям принимать более осознанные решения при покупках.

«Самый важный момент — когда человек своим кошельком делает выбор, в какой магазин идти», — подчеркнул Виктор Валайнис.

Исследования уже показывают, что разница в ценах между магазинами может быть значительной. По словам министра, в сетях, которые не участвуют в инициативе минимальной корзины, стоимость набора продуктов может быть примерно на 20 евро выше.

В дальнейшем власти намерены сделать такие различия ещё более заметными, чтобы покупателям было проще ориентироваться на рынке и выбирать наиболее выгодные предложения.