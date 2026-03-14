Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Где дешевле продукты? Государство покажет разницу цен (1)

Редакция PRESS 14 марта, 2026 10:57

Бизнес 1 комментариев

Власти Латвии планируют шире использовать имеющиеся у государства данные о ценах на продукты, чтобы усилить конкуренцию между торговыми сетями и помочь покупателям находить более выгодные предложения. Об этом сообщает агентство LETA.

Информация о ценах уже собирается у магазинов и публикуется на специальном портале, где жители могут сравнивать стоимость продуктов в разных торговых сетях.

Министр экономики Виктор Валайнис пояснил в программе «Naudas cena» на телеканале TV24, что задача инициативы — создать условия, при которых сами магазины будут заинтересованы снижать цены.

«Нужно создать условия, чтобы у магазинов было желание снижать цены», — отметил Виктор Валайнис.
Похожие инициативы уже реализуют и сами торговые сети. Например, дискаунтер Lidl регулярно публикует исследования стоимости продуктовой корзины в разных магазинах и использует их в рекламных кампаниях.

Государственные данные позволяют проводить более широкую аналитику цен на рынке. В ближайшее время эту информацию планируют сделать более понятной для жителей.

Одной из идей является создание специальной продуктовой корзины для пожилых людей, куда войдут товары, которые пенсионеры покупают чаще всего.

«Мы вместе с неправительственными организациями спросим у пенсионеров, что они хотели бы видеть в своей продуктовой корзине. Затем сравним цены и покажем, какой магазин предлагает её дешевле», — объяснил Виктор Валайнис.
По словам министра, такая информация позволит людям принимать более осознанные решения при покупках.

«Самый важный момент — когда человек своим кошельком делает выбор, в какой магазин идти», — подчеркнул Виктор Валайнис.
Исследования уже показывают, что разница в ценах между магазинами может быть значительной. По словам министра, в сетях, которые не участвуют в инициативе минимальной корзины, стоимость набора продуктов может быть примерно на 20 евро выше.

В дальнейшем власти намерены сделать такие различия ещё более заметными, чтобы покупателям было проще ориентироваться на рынке и выбирать наиболее выгодные предложения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

Важно 1 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

