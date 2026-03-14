Он привёл в пример Исландию, рассказав о случае из своей жизни. Как-то раз Пуче взял в аренду автомашину, чтобы осмотреть остров, и в поездке на каменистой дороге автомобилю чуть не оторвало днище. В ближайшем посёлке журналист нашёл автомеханика, который всё починил.

На вопрос, сколько платить, механик отреагировал недоумённо: машина - исландская, ей днище сорвало на исландской дороге, ты не специально его оторвал, и я ещё с тебя деньги требовать буду? Это же абсурд, ты ведь на наших дорогах машину повредил.

"Вот до такого мышления должна дойти Латвия", - делает вывод Пуче.