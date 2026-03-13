120 автобусов для Риги: обновление транспорта или новый долг?

Речь идет о покупке 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Новая техника должна заменить нынешние 18-метровые машины, которые уже эксплуатируются более 20 лет. Часть производителей заявила о готовности поставлять оба типа транспорта.

«Большинство этих претендентов - европейские производители. Есть и производители из других стран, которые в последние годы завоевали довольно значительную долю рынка электробусов в Европейском союзе», - рассказал член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс.

По его словам, в сегменте дизельных автобусов конкуренция ниже, поскольку здесь в основном работают производители из стран Евросоюза. При этом новые машины должны соответствовать строгим требованиям по выбросам, которые станут еще жестче с 2029 года.

Общая стоимость закупки оценивается примерно в 60-65 млн евро. Сейчас предприятие рассматривает вариант банковского кредита, однако рассчитывает, что для электробусов удастся привлечь европейское финансирование - как это уже происходило несколько лет назад при поставке более 50 электробусов в Ригу.

Сроки поставки будут различаться. Производители считают, что дизельные автобусы можно изготовить примерно за полтора года, поэтому они могут появиться в Риге в 2028-2029 годах. Производство электробусов может занять до двух лет.

«Деятельность Rīgas satiksme влияет на общий государственный бюджет, а не на бюджет Риги», - отметил директор Финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

По его словам, действующая с 2019 года система позволила сократить финансовые обязательства предприятия. В департаменте считают, что компания выберет наиболее выгодный вариант финансирования.

Кроме автобусов предприятие рассматривает обновление и другого электротранспорта. В прошлом году было проведено исследование рынка трамваев и троллейбусов. Rīgas satiksme планирует закупить 24 низкопольных трамвая и 100 троллейбусов на сумму более 220 млн евро, однако для их запуска потребуется модернизация инфраструктуры и дополнительное финансирование.