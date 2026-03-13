120 автобусов для Риги: обновление транспорта или новый долг?

Редакция PRESS 13 марта, 2026 15:20

LETA

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme планирует закупить 120 новых автобусов для столицы. Как сообщает Latvijas Radio, интерес к проекту оказался высоким: в исследовании рынка участвовали десять производителей. Контракты на поставку транспорта компания рассчитывает заключить примерно в течение года.

Речь идет о покупке 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Новая техника должна заменить нынешние 18-метровые машины, которые уже эксплуатируются более 20 лет. Часть производителей заявила о готовности поставлять оба типа транспорта.

«Большинство этих претендентов - европейские производители. Есть и производители из других стран, которые в последние годы завоевали довольно значительную долю рынка электробусов в Европейском союзе», - рассказал член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс.
По его словам, в сегменте дизельных автобусов конкуренция ниже, поскольку здесь в основном работают производители из стран Евросоюза. При этом новые машины должны соответствовать строгим требованиям по выбросам, которые станут еще жестче с 2029 года.

Общая стоимость закупки оценивается примерно в 60-65 млн евро. Сейчас предприятие рассматривает вариант банковского кредита, однако рассчитывает, что для электробусов удастся привлечь европейское финансирование - как это уже происходило несколько лет назад при поставке более 50 электробусов в Ригу.

Сроки поставки будут различаться. Производители считают, что дизельные автобусы можно изготовить примерно за полтора года, поэтому они могут появиться в Риге в 2028-2029 годах. Производство электробусов может занять до двух лет.

«Деятельность Rīgas satiksme влияет на общий государственный бюджет, а не на бюджет Риги», - отметил директор Финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.
По его словам, действующая с 2019 года система позволила сократить финансовые обязательства предприятия. В департаменте считают, что компания выберет наиболее выгодный вариант финансирования.

Кроме автобусов предприятие рассматривает обновление и другого электротранспорта. В прошлом году было проведено исследование рынка трамваев и троллейбусов. Rīgas satiksme планирует закупить 24 низкопольных трамвая и 100 троллейбусов на сумму более 220 млн евро, однако для их запуска потребуется модернизация инфраструктуры и дополнительное финансирование.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать