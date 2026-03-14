Оборотни в погонах множатся. В Латвии за три месяца задержали уже 18 полицейских (2)

Редакция PRESS 14 марта, 2026 09:32

Важно

С начала года Бюро внутренней безопасности задержало уже 18 сотрудников Государственной полиции по подозрению в различных преступлениях. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на опубликованную бюро информацию.

Для сравнения: по данным годового отчёта Государственной полиции, в 2024 году были задержаны девять сотрудников, из них один — по подозрению в коррупционных преступлениях. В 2023 году задержали 11 сотрудников, также одного — по подозрению в коррупции.

В этом году расследования охватывают несколько различных уголовных дел.

Так, в первой половине февраля Бюро внутренней безопасности задержало сотрудника Главного управления полиции общественного порядка по подозрению в легализации преступных доходов, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

В другом деле в конце января и начале февраля были задержаны пять сотрудников Рижского регионального управления Государственной полиции и один бывший полицейский. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Следствие считает, что бывший и действующие сотрудники передавали служебную информацию о участниках дорожно-транспортных происшествий другому сотруднику полиции. Этого человека в декабре 2025 года задержали по подозрению в ведении предпринимательской деятельности без регистрации и разрешения.

По данным следствия, задержанный полицейский также подстрекал других сотрудников злоупотреблять служебным положением из корыстных побуждений. Кроме того, его подозревают в незаконном хранении и использовании платёжного средства.

Ещё одно расследование касается четырёх сотрудников Земгальского регионального управления полиции, задержанных во второй половине января. Их подозревают в бездействии и служебном подлоге.

Следствие предполагает, что полицейские умышленно не выполняли служебные обязанности и вносили в документы ложные сведения, чтобы помочь другому сотруднику избежать ответственности за дорожно-транспортное происшествие.

Также в январе был задержан сотрудник Главного управления криминальной полиции, который, используя доступ к служебным информационным системам, без законных оснований проверял персональные данные людей и передавал полученную информацию третьему лицу.

Кроме того, в начале марта Бюро внутренней безопасности задержало шесть сотрудников Рижского регионального управления полиции и одного бывшего полицейского, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, они передавали представителям похоронных компаний информацию о умерших людях и их родственниках.

Это позволяло представителям похоронного бизнеса оперативно связываться с родственниками умерших и заключать договоры на оказание похоронных услуг.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Важно 2 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

Выбор редакции 2 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Важно 2 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

ЧП и криминал 2 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

Важно 2 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Животные 2 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

