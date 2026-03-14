Для сравнения: по данным годового отчёта Государственной полиции, в 2024 году были задержаны девять сотрудников, из них один — по подозрению в коррупционных преступлениях. В 2023 году задержали 11 сотрудников, также одного — по подозрению в коррупции.

В этом году расследования охватывают несколько различных уголовных дел.

Так, в первой половине февраля Бюро внутренней безопасности задержало сотрудника Главного управления полиции общественного порядка по подозрению в легализации преступных доходов, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

В другом деле в конце января и начале февраля были задержаны пять сотрудников Рижского регионального управления Государственной полиции и один бывший полицейский. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Следствие считает, что бывший и действующие сотрудники передавали служебную информацию о участниках дорожно-транспортных происшествий другому сотруднику полиции. Этого человека в декабре 2025 года задержали по подозрению в ведении предпринимательской деятельности без регистрации и разрешения.

По данным следствия, задержанный полицейский также подстрекал других сотрудников злоупотреблять служебным положением из корыстных побуждений. Кроме того, его подозревают в незаконном хранении и использовании платёжного средства.

Ещё одно расследование касается четырёх сотрудников Земгальского регионального управления полиции, задержанных во второй половине января. Их подозревают в бездействии и служебном подлоге.

Следствие предполагает, что полицейские умышленно не выполняли служебные обязанности и вносили в документы ложные сведения, чтобы помочь другому сотруднику избежать ответственности за дорожно-транспортное происшествие.

Также в январе был задержан сотрудник Главного управления криминальной полиции, который, используя доступ к служебным информационным системам, без законных оснований проверял персональные данные людей и передавал полученную информацию третьему лицу.

Кроме того, в начале марта Бюро внутренней безопасности задержало шесть сотрудников Рижского регионального управления полиции и одного бывшего полицейского, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, они передавали представителям похоронных компаний информацию о умерших людях и их родственниках.

Это позволяло представителям похоронного бизнеса оперативно связываться с родственниками умерших и заключать договоры на оказание похоронных услуг.