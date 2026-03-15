Создана новая партия — «Альтернатива для Латвии» (ДОПОЛНЕНО) (1)

© LETA 15 марта, 2026 09:31

Важно 1 комментариев

В субботу, 14 марта, состоялся учредительный съезд новой партии, о чём её представители сообщили агентству LETA.

В пресс-релизе в качестве представителей партии были упомянуты Янис Гедушев (на фото), Арнольд Либекс и Раймонд Рубловскис.

Согласно материалам архива агентства LETA, Гедушев в своё время был начальником Рижской муниципальной полиции, состоял в партии "Латвия на первом месте". Членом этой партии был и Рубловскис, который был кандидатом на пост министра обороны от "Латвии на первом месте".

На съезде были представлены и утверждены программа и устав партии, избрано её руководство, правление и другие партийные органы.

Кроме того, на съезде была принята декларация об участии партии в выборах 15-го Сейма, определены задачи и цели партии в предвыборный период.

Поскольку партия создана слишком поздно, чтобы стартовать на выборах в Сейм, её лидеры надеются объединиться с какой-либо ещё из некрупных партий. Главная цель, как декларируется, состоит в том, чтобы достичь благосостояния и роста рождаемости, сообщает ЛТВ.

Партию создали бывшие сотрудники полиции и представители силовых структур, полковники запаса, однако поддержка и инициатива исходила от людей, недовольных существующей системой.

Сопредседатель новой партии Арнольд Либекс заявил: "Надо создать политическую силу, которая думала бы о людях и о Латвии. За нами не стоят олигархи или скрытые кураторы. У нас - простые люди из народа, которые единомысленны с нами в том, что в стране надо что-то делать с денежными суммами, которые растрачены. Мы хотим ввести уголовную ответственность и за принятие закона в том числе. У нас происходят огромные скандалы, но они куда-то деваются. Происходит ротация людей. Тот, кто наносит большие убытки, уходит на другую должность и не несёт ответственности".

Рубловскис в свою очередь отметил: "Переход к президентскому государству, чтобы президента страны избирал народ. Что касается Сейма - число депутатов можно сократить. А Кабмин должен быть основан на принципах меритократии - заслуги, опыт, образование в конкретной отрасли".

Кроме того, для новой партии важны христианские ценности, она выступает против миграции.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

