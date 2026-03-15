В пресс-релизе в качестве представителей партии были упомянуты Янис Гедушев (на фото), Арнольд Либекс и Раймонд Рубловскис.

Согласно материалам архива агентства LETA, Гедушев в своё время был начальником Рижской муниципальной полиции, состоял в партии "Латвия на первом месте". Членом этой партии был и Рубловскис, который был кандидатом на пост министра обороны от "Латвии на первом месте".

На съезде были представлены и утверждены программа и устав партии, избрано её руководство, правление и другие партийные органы.

Кроме того, на съезде была принята декларация об участии партии в выборах 15-го Сейма, определены задачи и цели партии в предвыборный период.

Поскольку партия создана слишком поздно, чтобы стартовать на выборах в Сейм, её лидеры надеются объединиться с какой-либо ещё из некрупных партий. Главная цель, как декларируется, состоит в том, чтобы достичь благосостояния и роста рождаемости, сообщает ЛТВ.

Партию создали бывшие сотрудники полиции и представители силовых структур, полковники запаса, однако поддержка и инициатива исходила от людей, недовольных существующей системой.

Сопредседатель новой партии Арнольд Либекс заявил: "Надо создать политическую силу, которая думала бы о людях и о Латвии. За нами не стоят олигархи или скрытые кураторы. У нас - простые люди из народа, которые единомысленны с нами в том, что в стране надо что-то делать с денежными суммами, которые растрачены. Мы хотим ввести уголовную ответственность и за принятие закона в том числе. У нас происходят огромные скандалы, но они куда-то деваются. Происходит ротация людей. Тот, кто наносит большие убытки, уходит на другую должность и не несёт ответственности".

Рубловскис в свою очередь отметил: "Переход к президентскому государству, чтобы президента страны избирал народ. Что касается Сейма - число депутатов можно сократить. А Кабмин должен быть основан на принципах меритократии - заслуги, опыт, образование в конкретной отрасли".

Кроме того, для новой партии важны христианские ценности, она выступает против миграции.