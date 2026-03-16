Немного потерпите: два дня в Латвии ожидаются осадки, а по ночам всю неделю — заморозки

Погодные условия в начале недели определяют циклоны, поэтому небо будет часто закрыто облаками, во многих местах ожидаются осадки, преимущественно дождь. В понедельник, 16 марта, кое-где возможен мокрый снег. 17 марта, во вторник, количество осадков постепенно снизится. По ночам местами образуются дымка или туман. Температура воздуха в тёмное время суток - от -2 до +3 градусов, днём - от +5 до +10 градусов.

С середины недели погода постепенно начнёт улучшаться - в среду и в четверг, 18-19 марта, осадков будет мало, сквозь облака иногда будет проглядывать солнце. Днём температура воздуха во многих местах повысится до +7-11 градусов, ночью на обширной территории столбик термометра ещё может опускаться ниже нулевой отметки.

Конец недели будет более солнечным, осадков почти не ожидается. Температура воздуха по ночам - от +2 до -3 градусов, днём уже по-весеннему тепло - преимущественно около +10 градусов.