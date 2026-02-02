Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Таможня говорит – разрешено, почта говорит – нет, и оба правы: курьёз латвийской системы (2)

Редакция PRESS 2 февраля, 2026 14:36

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

В соцсети Facebook некий Марис Юрциньш рассказал любопытную историю о переправлении почтой старых, ржавых боеприпасов, времен Второй мировой. 

"Я столкнулся с довольно нелепой и абсурдной ситуацией. При отправке ржавого, деформированного металлического предмета в США через Latvijas Pasts, груз был остановлен, поскольку он был идентифицирован как ствол пулемета и признан опасным для авиационной безопасности.

В то же время, в Латвию авиапочтой ввозится корпус гранаты, которую таможня признает безопасной при физическом досмотре.

Но при попытке отправить тот же самый корпус за пределы Латвии почтовым оператором, она снова становится опасной и запрещенной, потому что похожа на что-то опасное.

И вот официальное объяснение из переписки: «Таким образом, тот факт, что конкретный предмет не квалифицируется как запрещенный при физическом досмотре в рамках таможенного контроля, сам по себе не означает, что он разрешен для перевозки воздушным транспортом в смысле почтовой безопасности».

Перевод с языка бюрократов: таможня говорит – разрешено, почта говорит – нет, и оба правы. Предмет не запрещен. Но его нельзя отправлять.

Добро пожаловать в страну, где «не запрещено» больше не означает «разрешено»", - иронизирует Марцис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (2)

Важно 15:01

Важно 2 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (2)

Важно 14:23

Важно 2 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (2)

Мир 13:29

Мир 2 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (2)

Важно 13:15

Важно 2 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (2)

Важно 12:13

Важно 2 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (2)

Важно 12:08

Важно 2 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (2)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 2 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать