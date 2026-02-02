"Я столкнулся с довольно нелепой и абсурдной ситуацией. При отправке ржавого, деформированного металлического предмета в США через Latvijas Pasts, груз был остановлен, поскольку он был идентифицирован как ствол пулемета и признан опасным для авиационной безопасности.

В то же время, в Латвию авиапочтой ввозится корпус гранаты, которую таможня признает безопасной при физическом досмотре.

Но при попытке отправить тот же самый корпус за пределы Латвии почтовым оператором, она снова становится опасной и запрещенной, потому что похожа на что-то опасное.

И вот официальное объяснение из переписки: «Таким образом, тот факт, что конкретный предмет не квалифицируется как запрещенный при физическом досмотре в рамках таможенного контроля, сам по себе не означает, что он разрешен для перевозки воздушным транспортом в смысле почтовой безопасности».

Перевод с языка бюрократов: таможня говорит – разрешено, почта говорит – нет, и оба правы. Предмет не запрещен. Но его нельзя отправлять.

Добро пожаловать в страну, где «не запрещено» больше не означает «разрешено»", - иронизирует Марцис.