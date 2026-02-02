Центр госязыка расскажет депутатам Сейма, как он видит использование госязыка в школах

Заседание начнётся в 10 часов. На него приглашены представители министерств и ведомств, которых этот вопрос касается.

Нынешний учебный год - последний, в котором латвийские учебные заведения, работающие по программе основного образования для национальных меньшинств, переходят на обучение только на латышском языке. С 1 сентября на латышском языке учатся 4-е и 7-е классы, которые ранее обучались по программам нацменьшинств.

По оценке Государственной службы качества образования (ГСКО, IKVD), переход на обучение только на латышском языке в большинстве школ идёт по плану, но примерно у трети учебных заведений выявлены трудности. Они связаны с нехваткой педагогов, недостаточными навыками работы в многоязычной среде и трудностями в обеспечении латышской среды в повседневной жизни школы.

Служба ранее заявляла, что для освоения латышского языка одних лишь уроков недостаточно - важно и повседневное общение на нём между учащимися, педагогами и родителями. Одновременно делается вывод, что лишь в некоторых школах учебный процесс приспосабливается к реальному уровню знаний латышского языка у учащихся.

Поддержка необходима и школам с латышским языком обучения, где учатся дети с разными родными языками, говорится в докладе ГСКО о переходе на "единую школу" в 2024/2025 учебном году.