Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший

ДТП произошло примерно в 9:35. По предварительной информации Госполиции, водитель Audi не справился с управлением и врезался в проезжавшую мимо полицейскую машину.

В результате аварии пострадал один человек, он доставлен в медучреждение. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Иллюстративное фото.