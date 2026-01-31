Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший

31 января, 2026

В субботу утром на шоссе Лиелварде - Валодзес произошло столкновение служебной автомашины Госполиции и легкового автомобиля Audi, один человек в результате пострадал, сообщила агентству LETA Госполиция.

ДТП произошло примерно в 9:35. По предварительной информации Госполиции, водитель Audi не справился с управлением и врезался в проезжавшую мимо полицейскую машину.

В результате аварии пострадал один человек, он доставлен в медучреждение. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Иллюстративное фото.

Как мы писали ранее, в Латвии в январе закрылись два ресторана из гида Michelin. Первый прекратил работу 12 января, второй - сегодня, 31 января. 

Совсем недавно сообщалось о том, что на сайте Государственного агентства занятости опубликовано объявление о вакансии механика по ремонту велосипедов, где требуется знание хинди.

Давно что-то у нас ничего про трудоустройство не было, пора это исправить. На сей раз речь пойдёт об интервью в отделах персонала. Как выяснилось, там иногда задают ну очень странные вопросы, некоторые из них - вообще за гранью приличий.

Опубликовав на платформе "Х" карту ЕС с данными "Евростата" о минимальных зарплатах по странам, публицист Отто Озолс снабдил её следующим комментарием.

Неспособность назвать четыре станции, которые якобы будут построены в составе первой очереди Rail Baltica, публично продемонстрированная Марисом Дзелме, председателем правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnija, ответственного за латвийский участок Rail Baltica, вызвала сильное возмущение в обществе. Человек, который в месяц получает (без доплат) 6275 евро, не может сказать, что сам будет строить, пишет публицист Бен Латковскис в "Неаткариге".

Камера видеонаблюдения Пограничной службы Литвы запечатлела, как в Варенском районе к границе с Белоруссией чинно вышло стадо кабанов. В составе делегации — одна кабаниха, за ней 11 молодых кабанчиков.

