Не справился с управлением: в ДТП с участием служебной машины Госполиции есть пострадавший

Неспособность назвать четыре станции, которые якобы будут построены в составе первой очереди Rail Baltica, публично продемонстрированная Марисом Дзелме, председателем правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnija, ответственного за латвийский участок Rail Baltica, вызвала сильное возмущение в обществе. Человек, который в месяц получает (без доплат) 6275 евро, не может сказать, что сам будет строить, пишет публицист Бен Латковскис в "Неаткариге".
Неспособность назвать четыре станции, которые якобы будут построены в составе первой очереди Rail Baltica, публично продемонстрированная Марисом Дзелме, председателем правления предприятия Eiropas dzelzceļa līnija, ответственного за латвийский участок Rail Baltica, вызвала сильное возмущение в обществе. Человек, который в месяц получает (без доплат) 6275 евро, не может сказать, что сам будет строить, пишет публицист Бен Латковскис в "Неаткариге".