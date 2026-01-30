Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Голодный рысенок напал на кота в Огрском крае. Кот выжил и победил! (видео)

Редакция PRESS 30 января, 2026 17:14

Фото LETA

В Огрском крае во двор частного дома зашел молодой рысенок, который пытался найти легкую добычу. Рядом находился домашний кот, сообщает портал Medībām.lv.

уководитель охотничьего клуба Сандис Широнс рассказал, что коту повезло остаться в живых, поскольку он не сдался без борьбы. Между животными произошла напряженная схватка, однако в этот раз все закончилось благополучно - кот выжил.

По словам Широнса, рысенка спугнул хозяин дома, который вышел во двор. Хищник сразу убежал. Владелец кота отметил, что молодой зверь был сильно истощен и выглядел так, будто едва держался на ногах. Ранее этого же рысенка видел отец Широнса, у которого неподалеку расположена ферма, когда хищник бродил в поисках пищи.

Это позволяет предположить, что рысенок уже некоторое время скитается в одиночку. Охотник отметил, что в их охотничьих угодьях рысей сравнительно много. В первой половине января во время загонной охоты из леса вышла самка с детенышем, затем еще один детеныш и, наконец, взрослый самец. Это произошло примерно в десяти километрах от места, где рысенок появился во дворе частного дома. В этом районе рысей наблюдают регулярно.

Широнс подчеркивает, что произошедшее служит напоминанием о законах природы. По его словам, естественный отбор не является ошибкой, которую человеку следует исправлять. Именно благодаря этому процессу популяция рысей остается устойчивой и жизнеспособной. Эмоциональные решения, даже если они кажутся гуманными, в долгосрочной перспективе могут нанести вред и виду, и природному балансу.

Специалисты также напоминают, что дикие животные не являются брошенными домашними питомцами. Их не следует подкармливать или пытаться за ними ухаживать. Единственное правильное поведение в подобных ситуациях - соблюдать дистанцию и позволить природе действовать самостоятельно.

 

Загрузка

