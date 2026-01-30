Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз

Зимой Муниеце просит за домик всего 71 евро, но после налогов, комиссий Booking и других отчислений самой хозяйке остаётся примерно 51 евро — это практически себестоимость электричества и отопления.

Недавно Линда столкнулась с «особенным» гостем. Женщина по имени Вера забронировала домик, но сразу выразила недовольство: почему в цену не включены бочка и баня? Линда объяснила, что за такую сумму это физически невозможно, и вежливо предложила отменить бронь.

Вера отказалась и выдвинула ультиматум: заплатит за бочку, только если её предоставят на две суток по цене одного дня.

Проверив прогноз погоды, Линда увидела: в дни пребывания Веры ожидается мороз -20 °C. В такую стужу бочку безопасно топить и использовать невозможно — вода просто замёрзнет, а риски для здоровья слишком велики.

Вера стояла на своём: «Мне положено, нигде не написано, что в Salnēni нельзя пользоваться кублой». На повторные просьбы отменить бронь отвечала: «Ничего не отменю, нужна кубла».

В итоге Линда впервые за три года сама отменила бронь (более чем за неделю до заезда гостя), заплатила штраф 45 евро платформе и вскоре получила длиннющую негативную отзыв в Google: всё плохо, всё ужасно.

«Я понимаю, что спасла себя, — пишет Линда в Facebook. — Представляю, что бы устроила Вера на месте: за 74 евро гоняла бы меня, как в all-inclusive курорте. Но знаю: скоро приедет гость с большой душой и загладит эту обиду».