Я лучше штраф заплачу: Мурниеце не смогла объяснить русской клиентке отсутствие кублы в мороз

Редакция PRESS 30 января, 2026 14:21

Экс-министр МВД Линда Мурниеце уже какое-то время занимается бизнесом - сдает в аренду гостевой домик  «Salnēni» в Вецпиебалге. Зимой сдать недвижимость сложновато и цена за домик более, че умеренная. Однако некоторые гости требуют, чтобы в эту цену входила и кубла (деревянная бочка с горячей водой, установленная на свежем воздухе).

Зимой Муниеце просит за домик всего 71 евро, но после налогов, комиссий Booking и других отчислений самой хозяйке остаётся примерно 51 евро — это практически себестоимость электричества и отопления.

Недавно Линда столкнулась с «особенным» гостем. Женщина по имени Вера забронировала домик, но сразу выразила недовольство: почему в цену не включены бочка и баня? Линда объяснила, что за такую сумму это физически невозможно, и вежливо предложила отменить бронь.

Вера отказалась и выдвинула ультиматум: заплатит за бочку, только если её предоставят на две суток по цене одного дня.

Проверив прогноз погоды, Линда увидела: в дни пребывания Веры ожидается мороз -20 °C. В такую стужу бочку безопасно топить и использовать невозможно — вода просто замёрзнет, а риски для здоровья слишком велики.

Вера стояла на своём: «Мне положено, нигде не написано, что в Salnēni нельзя пользоваться кублой». На повторные просьбы отменить бронь отвечала: «Ничего не отменю, нужна кубла».

В итоге Линда впервые за три года сама отменила бронь (более чем за неделю до заезда гостя), заплатила штраф 45 евро платформе и вскоре получила длиннющую негативную отзыв в Google: всё плохо, всё ужасно.

«Я понимаю, что спасла себя, — пишет Линда в Facebook. — Представляю, что бы устроила Вера на месте: за 74 евро гоняла бы меня, как в all-inclusive курорте. Но знаю: скоро приедет гость с большой душой и загладит эту обиду».

В одной из квартир Резекне обнаружили тела взрослого и ребенка

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В четверг в квартире в Резекне были обнаружены тела взрослого и маленького ребенка, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Наденем свитера и понизим температуру в домах: свежая идея

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

В День теплого свитера, 5 февраля, жителям, школам и организациям по всей Латвии рекомендуется понизить температуру в помещениях на несколько градусов и надеть более теплый свитер.

Поздно вечером в Риге на Бривибас перевернулся «Мерседес» (ВИДЕО)

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Вчера в 21.40 в Риге на Бривибас гатве у магазина Берги Депо  произошло ДТП - перевернулся "Мерседес", сообщает  Sadursme.lv.

Пали жертвой санкций? Latvijas balzams подал заявку на правовую защиту

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

30 января 2026 года AS «Amber Latvijas balzams» — ведущий производитель алкогольных напитков в странах Балтии — подал в Рижский городской суд заявление о начале процесса правовой защиты (TAP). Это добровольный механизм реструктуризации, позволяющий компании продолжать работу, одновременно договариваясь с кредиторами о создании устойчивой финансовой структуры, сообщает Dienas bizness.

Одним росчерком пера Абу Мери взял с каждого жителя Латвии 500-1000 евро: Апинис

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

«У моего друга Хосама в голове живут тараканы. Обычно тараканы тихо и незаметно делают свои дела, а Хосам уничтожает маленькие сельские больницы, вводит названный в его честь аптечный налог, который теперь каждый должен доплачивать за лекарства, или тратит невообразимые миллионы на цифровые решения, - пишет Петерис Апинис на портале Pietiek.com.

На тротуаре в Кенгарагсе нашли новорожденную: полиция — о результатах расследования

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

19 августа 2025 года около 6:10 на тротуаре в Риге, на улице Festivāla, была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка, которую передали на попечение медиков. Жизнь ребенка удалось спасти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, и благодаря участию жителей была установлена личность возможного виновника. Теперь полиция сообщает об окончании расследования.

Пропасть за дверью: подземная трещина поставила итальянский город на грань исчезновения

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

Холм, который годами дарил жителям Нишеми чувство высоты и безопасности, в одно мгновение превратился в угрозу. Земля буквально ушла из-под ног: склоны поползли, дома оказались над пустотой, а целый сицилийский город — на грани исчезновения. Циклон Гарри не просто принес дожди — он разорвал привычную реальность, оставив после себя пропасть шириной в километры и тысячи людей, вынужденных бежать, спасая самое главное — жизнь.

