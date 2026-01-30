Почти 5 тысяч евро на человека: латвийским чиновникам выплатили премии

Премии выплачивались во всех министерствах, но суммы заметно различались.

Больше всего средств было направлено в Министерство иностранных дел - около 600 тысяч евро. Это объясняется тем, что там работает и самый большой штат - примерно 600 сотрудников.

Далее следуют:

Министерство обороны

Министерство финансов

Министерство внутренних дел

Каждое из них выплатило от 400 до 481 тысячи евро.

В остальных ведомствах премиальные фонды колебались от менее 200 тысяч до более 300 тысяч евро.

Минимальные выплаты - в Минздраве

Наименьшая сумма премий зафиксирована в Министерстве здравоохранения - 119 тысяч евро. Это одно из самых небольших министерств по числу сотрудников (около 135 человек), что напрямую отражается на объёме выплат.

Самая большая премия - почти 5000 евро

Если смотреть на выплаты в расчёте на одного сотрудника, рекорд оказался у Министерства умной администрации и регионального развития: там максимальная премия достигла 4725 евро.

Самая маленькая индивидуальная выплата была в Министерстве образования и науки - всего 288 евро.

Как оценивают работу чиновников

Система напоминает школьную: работу оценивают как «отличную», «очень хорошую» или «хорошую». Непосредственный руководитель решает, какой размер премии назначить.

Максимально премия может составлять до 75% месячной зарплаты, если результаты признаны отличными.

По словам директора Государственной канцелярии Райвиса Кронберга, премии помогают поощрять тех сотрудников, кто берёт на себя больше, чем прописано в должностных обязанностях - выполняет срочные или дополнительные задачи и проявляет инициативу.

Кто получил премии

Полностью премии получили все сотрудники только в одном министерстве - Минздраве.

В большинстве остальных ведомств премии получили 70–90% работников. Меньше всего - в Министерстве обороны, где премирование коснулось лишь 59% сотрудников.

Что изменится дальше

С будущего года правительство обещает новую систему мотивации в госуправлении. На фоне необходимости экономии бюджетных средств от нынешней модели премирования планируют отказаться. Новая схема должна быть основана на измеримых результатах, однако детали пока не раскрываются.