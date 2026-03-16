Бензин из Солнца? Учёные нашли новый способ превращать свет в энергию

Редакция PRESS 16 марта, 2026 19:36

Наука 0 комментариев

Солнце может стать не только источником электричества, но и настоящим топливом будущего. Учёные сообщили о прорыве в поиске материалов, которые способны превращать солнечный свет прямо в химическую энергию.

Речь идёт о так называемом фотокатализе — процессе, при котором свет запускает химические реакции. Такие реакции могут, например, разделять воду на водород и кислород, превращать углекислый газ в полезные вещества или производить перекись водорода.

Но подобрать подходящий материал для таких процессов оказалось невероятно сложно.

Теперь исследователи предложили новый метод, который помогает быстрее находить такие материалы с помощью компьютерного моделирования.

В центре внимания оказались особые соединения — углеродно-нитридные материалы, которые способны поглощать видимый солнечный свет. Их структура напоминает слоистые материалы вроде графена, но работает иначе.

Учёные изучили, как 53 различных металлических иона влияют на свойства этих материалов. Металлы встраиваются между слоями структуры и меняют её электронные характеристики — именно это определяет, насколько эффективно материал может использовать свет.

Компьютерная модель позволила предсказать, какие комбинации будут работать лучше всего. Затем исследователи проверили расчёты в лаборатории — и результаты подтвердили прогнозы.

Такие материалы могут использоваться для создания технологий, которые превращают солнечный свет прямо в водородное топливо, химическое сырьё или экологичные окислители.

Главная проблема подобных исследований всегда была в огромном количестве возможных комбинаций. Проверить их вручную практически невозможно.

Теперь же компьютеры могут быстро отсеивать слабые варианты и находить самые перспективные.

Учёные считают, что это может серьёзно ускорить создание технологий, которые будут превращать солнечный свет в полезную энергию.

А значит, в будущем солнечные лучи могут стать не только источником электричества — но и сырьём для топлива и химической промышленности.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

