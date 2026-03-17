Пн, 23. Марта
Удалось отговорить? Браже встречалась с главой МИД Индии — страны, закупающей нефть у России (1)

© LETA 17 марта, 2026 07:45

Россия продолжает наносить удары по Украине, оказывает поддержку атакам Ирана на страны Ближнего Востока и залива и дестабилизирует Африку, заявила в понедельник в Брюсселе на заседании Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже напомнила, что нападение России на Днестровскую гидроэлектростанцию в Украине привело к утечке нефти в Днестр, создав прямую угрозу водоснабжению и здоровью населения Молдовы.

"Россия является нашей общей проблемой, и ее действия продолжают вызывать глобальный кризис безопасности. Все союзники и единомышленники должны усиливать давление на Россию - вводить новые санкции, в том числе срочно утвердить 20-й пакет санкций ЕС, а также активнее противодействовать российскому теневому флоту", - заявила министр.

Кроме того, необходимо продолжать международную изоляцию России, не допускать ее доступа к западным технологиям, разрывать торговые связи и предотвращать обход санкций, добавила Браже.

С министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудили ситуацию на фронте, приоритетные потребности Украины и развитие событий на Ближнем Востоке, сообщили в МИД.

Браже призвала все страны ЕС продолжать всестороннюю поддержку Украины, внося взносы в механизм НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предназначенный для обеспечения критически необходимого военного оборудования. На данный момент Латвия внесла в этот механизм 17,2 млн евро.

Кроме того, Браже встретилась с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудила дальнейшее развитие стратегического партнерства между ЕС и Индией, приоритеты внешней политики и безопасности обеих сторон, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

С еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Петром Серафином Браже обсудила приоритеты Латвии в следующем многолетнем бюджете ЕС, в том числе укрепление восточной границы, что является вопросом безопасности всего Евросоюза.

Министры иностранных дел ЕС обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и роль Евросоюза в регионе, сотрудничество с южными соседями ЕС после вступления в силу Средиземноморского пакта в ноябре прошлого года, а также стратегию безопасности ЕС.

Как сообщалось, на заседании Совета ЕС по иностранным делам рассматриваются вопросы, связанные с внешней деятельностью, в том числе общая внешняя политика и политика безопасности, европейская политика безопасности и обороны, внешняя торговля и сотрудничество в целях развития. Главная задача совета - обеспечить единство, последовательность и эффективность внешней деятельности ЕС.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

