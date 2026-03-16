Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
«Русский язык — это наглость и высокомерие, и мы слишком легко его усваиваем»: омбудсмен бьёт тревогу (12)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 18:44

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на «силу и наглость» русского языка, в результате чего украинцы слишком легко его усваивают, сообщает украинское издание "Фокус".

«Русский язык — это наглость и высокомерие. Нейролингвисты, изучающие взаимосвязь между языком и неврологическими процессами в мозге, должны исследовать саму структуру и специфику русского языка, - заявила она в эфире «5 канала». - Мы очень легко его усваиваем. Показательный пример — когда русскоязычная семья переезжает во Львов, и уже местные дети, которые говорили на украинском, начинают переходить на русский, а не наоборот».

«Обычно, когда эти русскоязычные появляются среди наших детей, они ведут себя нагло и используют язык силы, - продолжает она. - А когда речь идет о языке силы, все остальные подчиняются. Русский язык имеет вертикальную структуру. Украинский язык же имеет горизонтальную структуру».

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская критиковала родителей, которые общаются с детьми на русском, включают русскоязычные мультфильмы и читают русскоязычные книги.

Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (12)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (12)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (12)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (12)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (12)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (12)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (12)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

