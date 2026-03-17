Неделя с пулей в спине: почему женщине сразу не помогли? Ответ больницы (1)

© Lsm.lv 17 марта, 2026 09:21

История о женщине, которая почти неделю ходила с пулей в спине, прозвучавшая на прошлой неделе в эфире Latvijas Radio, вызвала множество вопросов. В начале марта во время прогулки в рижском лесу Ритабуллю ей внезапно выстрелили в спину, а затем в больнице Страдиня пулю сразу не извлекли. Позже женщину прооперировали в другой больнице. На прошлой неделе больница Страдиня комментариев не давала, однако теперь, изучив медицинскую документацию пациентки, пришла к выводу: врачи действовали в соответствии с конкретной ситуацией.

Все началось во второй половине дня 4 марта. Во время прогулки по лесу Ритабуллю жительница Риги внезапно получила огнестрельное ранение в спину. Выстрела она не услышала и никого поблизости не увидела. На место были вызваны полиция и бригада неотложной медицинской помощи. Медики сделали обезболивающие инъекции, однако от госпитализации женщина отказалась. Ее имя и фамилию договорились не раскрывать.

«Но я была в таком состоянии шока, в какой-то эйфории, не понять — от боли или от всего сразу», — рассказывает женщина.

На следующее утро боль в спине стала очень сильной, и вызванная бригада неотложной помощи доставила ее в больницу Страдиня.

«Там меня попросили подождать в коридоре. Потом пришли, взяли все анализы и решили, какие обследования мне нужны. Потом меня поместили в «бокс» в приемном отделении. Отвезли на магнитно-резонансную томографию», — вспоминает женщина.

Позже пришел врач и сообщил, что рядом с позвоночником находится инородное тело длиной более двух сантиметров.
По поводу результатов обследования он консультировался с травматологами. «Что, возможно, даже лучше не трогать, а отправиться домой и месяц наблюдаться у семейного врача. Так я и поехала домой. А что мне еще было делать? Мне кажется, я тогда словно получила чем-то по голове. Я думала, что это просто нереально», — рассказывает женщина о событиях в больнице.

В выписке из больницы также было указано, что ей следует пойти на консультацию к хирургу. В последующие дни, на выходных, женщина соблюдала постельный режим.

«Ничего тяжелого, ничего такого. Я и поднять ничего не могла, вообще ничего делать. А в понедельник в восемь утра мне нужно было быть у семейного врача. Он когда-то работал в хирургии, посмотрел и сказал: «Какой ужас! Тут только операция, это нужно извлекать. Оставлять такое нельзя, может начаться нагноение”», — вспоминает раненая женщина слова семейного врача.

Заключение больницы Страдиня

Однако почему больница Страдиня не провела дальнейшее лечение? После запроса Latvijas Radio в больнице провели оценку произошедшего, изучив медицинскую документацию пациентки, и пришли к выводу, что врачи действовали в соответствии с конкретной ситуацией.

Главный врач больницы Янис Вилманис прежде всего подчеркнул, что в больнице лечат любые ранения, а если что-то сделать невозможно, пациента направляют в другую больницу. В основном это касается травматологии, поскольку Страдиня не специализируется на травматологии и ортопедии, хотя консультирующий травматолог в больнице есть.

«Но в данном случае у конкретной пациентки не было состояния, угрожающего жизни, и само ранение произошло еще накануне.
Когда она обратилась к нам за помощью, ей провели обследование и осмотр. Состояние оценили как не угрожающее жизни. Самое главное — срочную операцию проводить не требовалось. В такой помощи она не нуждалась. Все необходимое было сделано», — пояснил Вилманис.

По словам Вилманиса, если, например, речь идет об остром аппендиците, нет никаких сомнений, что его нужно оперировать сразу — это неотложная ситуация. Однако существует множество различных диагнозов и ситуаций, когда требуется плановая помощь. При этом пациентов с острыми огнестрельными ранениями в больнице оперируют.

Прооперировали в Восточной больнице

Пациентка, почти неделю прожившая с пулей в спине, которая вызывала мучительную боль и давление на бедро и ногу, в итоге попала в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Там на прошлой неделе ей провели операцию и, по ее словам, извлекли инородное тело длиной около 2,3 сантиметра. Защищая данные пациентки, больница отказалась от комментариев. Пациентка продолжает лечение в стационаре Восточной больницы.

Полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Недавно полиция также передала извлеченную во время операции пулю на экспертизу, которая должна установить, из какого оружия был произведен выстрел.

В свою очередь Инспекция здравоохранения начала проверку в связи с лечением пациентки в больнице Страдиня, где было решено, что извлечение пули не требует срочного вмешательства.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

