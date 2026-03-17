Все началось во второй половине дня 4 марта. Во время прогулки по лесу Ритабуллю жительница Риги внезапно получила огнестрельное ранение в спину. Выстрела она не услышала и никого поблизости не увидела. На место были вызваны полиция и бригада неотложной медицинской помощи. Медики сделали обезболивающие инъекции, однако от госпитализации женщина отказалась. Ее имя и фамилию договорились не раскрывать.

«Но я была в таком состоянии шока, в какой-то эйфории, не понять — от боли или от всего сразу», — рассказывает женщина.

На следующее утро боль в спине стала очень сильной, и вызванная бригада неотложной помощи доставила ее в больницу Страдиня.

«Там меня попросили подождать в коридоре. Потом пришли, взяли все анализы и решили, какие обследования мне нужны. Потом меня поместили в «бокс» в приемном отделении. Отвезли на магнитно-резонансную томографию», — вспоминает женщина.

Позже пришел врач и сообщил, что рядом с позвоночником находится инородное тело длиной более двух сантиметров.

По поводу результатов обследования он консультировался с травматологами. «Что, возможно, даже лучше не трогать, а отправиться домой и месяц наблюдаться у семейного врача. Так я и поехала домой. А что мне еще было делать? Мне кажется, я тогда словно получила чем-то по голове. Я думала, что это просто нереально», — рассказывает женщина о событиях в больнице.

В выписке из больницы также было указано, что ей следует пойти на консультацию к хирургу. В последующие дни, на выходных, женщина соблюдала постельный режим.

«Ничего тяжелого, ничего такого. Я и поднять ничего не могла, вообще ничего делать. А в понедельник в восемь утра мне нужно было быть у семейного врача. Он когда-то работал в хирургии, посмотрел и сказал: «Какой ужас! Тут только операция, это нужно извлекать. Оставлять такое нельзя, может начаться нагноение”», — вспоминает раненая женщина слова семейного врача.

Заключение больницы Страдиня

Однако почему больница Страдиня не провела дальнейшее лечение? После запроса Latvijas Radio в больнице провели оценку произошедшего, изучив медицинскую документацию пациентки, и пришли к выводу, что врачи действовали в соответствии с конкретной ситуацией.

Главный врач больницы Янис Вилманис прежде всего подчеркнул, что в больнице лечат любые ранения, а если что-то сделать невозможно, пациента направляют в другую больницу. В основном это касается травматологии, поскольку Страдиня не специализируется на травматологии и ортопедии, хотя консультирующий травматолог в больнице есть.

«Но в данном случае у конкретной пациентки не было состояния, угрожающего жизни, и само ранение произошло еще накануне.

Когда она обратилась к нам за помощью, ей провели обследование и осмотр. Состояние оценили как не угрожающее жизни. Самое главное — срочную операцию проводить не требовалось. В такой помощи она не нуждалась. Все необходимое было сделано», — пояснил Вилманис.

По словам Вилманиса, если, например, речь идет об остром аппендиците, нет никаких сомнений, что его нужно оперировать сразу — это неотложная ситуация. Однако существует множество различных диагнозов и ситуаций, когда требуется плановая помощь. При этом пациентов с острыми огнестрельными ранениями в больнице оперируют.

Прооперировали в Восточной больнице

Пациентка, почти неделю прожившая с пулей в спине, которая вызывала мучительную боль и давление на бедро и ногу, в итоге попала в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. Там на прошлой неделе ей провели операцию и, по ее словам, извлекли инородное тело длиной около 2,3 сантиметра. Защищая данные пациентки, больница отказалась от комментариев. Пациентка продолжает лечение в стационаре Восточной больницы.

Полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Недавно полиция также передала извлеченную во время операции пулю на экспертизу, которая должна установить, из какого оружия был произведен выстрел.

В свою очередь Инспекция здравоохранения начала проверку в связи с лечением пациентки в больнице Страдиня, где было решено, что извлечение пули не требует срочного вмешательства.