Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

В 22 уже советница министра: как «Новое единство» пристраивает своих (5)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 18:31

Выбор редакции 5 комментариев

LETA

"Пока жители Латвии борются с растущими ценами на топливо и годами стоят в очередях к врачам, в политические ряды тихонько просочилась очередная «правильная». Мадара Лукашевица стала настоящим символом того как «Новое единство» пристраивает своих. Получая 2000 евро в месяц, из денег налогоплательщиков, эта юная дама доказала, что в политическом закулисье родственные связи куда важнее компетентности и опыта", пишет pietiek.com.

"Начало карьеры этой молодой женщины достойно восхищения, ведь ей удалось получить свое первое теплое местечко прямо от нынешнего премьер-министра Эвики Силини. В то время, когда Силиня еще руководила Министерством благосостояния, Мадара Лукашевица в свои 19 лет уже сидела в бюро министра (см. декларацию чиновника). Неизвестно, какие уникальные советы по улучшению благосостояния страны смогла дать эта молодая женщина, только что окончившая среднюю школу, но факт остается фактом: её путь к месту в правительстве был усеян розами прямо из кабинета Силини.

Сейчас, в возрасте двадцати двух лет, Лукашевица сумела подняться еще выше, в декабре прошлого года став советником министра здравоохранения Хоссама Абу Мери. Вполне резонный вопрос: неужели консультирование министра — настолько простая задача, что достаточно иметь подходящую фамилию? За эту «экспертизу» налогоплательщикам приходится платить внушительную сумму, поскольку такая должность обходится государственному бюджету более чем в 2000 евро в месяц. В то время как врачи борются за каждый евро надбавки к зарплате, для политических советников и родственников членов партии всегда находятся деньги.

В партии уже всем известно, что Мадара тесно связана с печально известной Зандой Калниней-Лукашевицей. Это уже не кажется совпадением, а скорее классической схемой. Следует напомнить, что Занда Калниня-Лукашевица ранее привлекла к себе широкое внимание не блестящими успехами, а скандалом в Министерстве иностранных дел (с 2014 по 2022 годы была парламентским секретарём МИДа, - прим. press.lv), где сотрудники массово жаловались на травлю, эмоциональное насилие и невыносимую рабочую атмосферу. Похоже, что в «Единстве» такая репутация не является препятствием для того, чтобы помогать родственникам занимать влиятельные и высокооплачиваемые должности.

Теперь ясно, что «в рядах «Нового Единства» действует совершенно иная система социального лифта, где кнопки нажимаются не знаниями или конкуренцией, а семейными связями и партийной принадлежностью. В то время как тысячи других молодых людей пытаются проявить себя на рынке труда, двери для Мадары Лукашевицы открываются сами собой. Сначала у Эвики Силини, а теперь в самом центре здравоохранения у Абу Мери. Общественность может лишь заключить, что некогда столь запятнанный сын водителя Шлесера (сын водителя Шлесерса Каспарс Упениекс внезапно стал работать в правлении Pasažieru vilciens, когда министерством сообщения руководил Шлесерс - прим. press.lv) просто меркнут по сравнению с образом «Нового Единства» и присутствием их семей".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 5 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 5 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 5 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 5 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 5 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 5 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 5 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать