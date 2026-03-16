"Начало карьеры этой молодой женщины достойно восхищения, ведь ей удалось получить свое первое теплое местечко прямо от нынешнего премьер-министра Эвики Силини. В то время, когда Силиня еще руководила Министерством благосостояния, Мадара Лукашевица в свои 19 лет уже сидела в бюро министра (см. декларацию чиновника). Неизвестно, какие уникальные советы по улучшению благосостояния страны смогла дать эта молодая женщина, только что окончившая среднюю школу, но факт остается фактом: её путь к месту в правительстве был усеян розами прямо из кабинета Силини.

Сейчас, в возрасте двадцати двух лет, Лукашевица сумела подняться еще выше, в декабре прошлого года став советником министра здравоохранения Хоссама Абу Мери. Вполне резонный вопрос: неужели консультирование министра — настолько простая задача, что достаточно иметь подходящую фамилию? За эту «экспертизу» налогоплательщикам приходится платить внушительную сумму, поскольку такая должность обходится государственному бюджету более чем в 2000 евро в месяц. В то время как врачи борются за каждый евро надбавки к зарплате, для политических советников и родственников членов партии всегда находятся деньги.

В партии уже всем известно, что Мадара тесно связана с печально известной Зандой Калниней-Лукашевицей. Это уже не кажется совпадением, а скорее классической схемой. Следует напомнить, что Занда Калниня-Лукашевица ранее привлекла к себе широкое внимание не блестящими успехами, а скандалом в Министерстве иностранных дел (с 2014 по 2022 годы была парламентским секретарём МИДа, - прим. press.lv), где сотрудники массово жаловались на травлю, эмоциональное насилие и невыносимую рабочую атмосферу. Похоже, что в «Единстве» такая репутация не является препятствием для того, чтобы помогать родственникам занимать влиятельные и высокооплачиваемые должности.

Теперь ясно, что «в рядах «Нового Единства» действует совершенно иная система социального лифта, где кнопки нажимаются не знаниями или конкуренцией, а семейными связями и партийной принадлежностью. В то время как тысячи других молодых людей пытаются проявить себя на рынке труда, двери для Мадары Лукашевицы открываются сами собой. Сначала у Эвики Силини, а теперь в самом центре здравоохранения у Абу Мери. Общественность может лишь заключить, что некогда столь запятнанный сын водителя Шлесера (сын водителя Шлесерса Каспарс Упениекс внезапно стал работать в правлении Pasažieru vilciens, когда министерством сообщения руководил Шлесерс - прим. press.lv) просто меркнут по сравнению с образом «Нового Единства» и присутствием их семей".