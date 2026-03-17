Пользовательница по имени Дана рассказала, что растерялась, когда села в маршрутку и увидела водителя-индийца. «Я не расистка. Но я растерялась — и, наверное, это было видно по моему лицу. В нашем маленьком городке я села в маршрутку, а за рулем — индиец», — написала она.

По словам женщины, вскоре в транспорт зашла пожилая пассажирка и поздоровалась с водителем по-английски. «Заходит тетя и говорит ему: “Good morning”. Ну хотя бы пенсионеры начали говорить по-английски. Видимо, он уже какое-то время здесь работает», — отметила Дана.

Она также предположила, что появление иностранных работников может быть связано с отъездом латвийцев за границу. «Так что теперь — латыши снова уезжают за границу? Неужели за такие зарплаты в автобусном парке Лиепаи готовы работать только индийцы?» — написала она.

Пост быстро разошёлся по соцсетям и вызвал оживлённые споры. Некоторые пользователи отнеслись к ситуации с юмором: «Главное, чтобы он не ездил так, как принято в Индии», — пошутил один из комментаторов.

Другие обратили внимание на языковой вопрос: «В этой истории шокирует только то, что латвийская пенсионерка говорит с водителем-индийцем по-английски, а не водитель с ней — по-латышски».

Многие участники обсуждения отметили, что подобные ситуации естественны для современного рынка труда. «Индийцы тоже люди. Латвийцы ездят работать по всему миру и остаются жить в чужих странах. К нам ведь не поедут работать люди из богатых государств», — написал один из пользователей. Другой добавил: «По тем же причинам, по которым у нас работают индийцы, латвийцы когда-то находили работу в Великобритании — местные просто не хотят занимать такие должности». Ещё один комментатор подчеркнул: «Водителей не хватает, потому что им не платят достойную зарплату, поэтому эти места занимают иностранцы».

Некоторые пользователи также отметили, что ситуацию могли бы изменить сами пассажиры. «Платите адекватную цену за билет — тогда можно будет повысить зарплаты. Но никто не хочет платить больше», — написал один из участников дискуссии.