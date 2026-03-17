Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Я не расистка, но…» Женщину поверг в шок водитель маршрутки в Лиепае (4)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 09:42

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

Обычная поездка в маршрутке неожиданно стала поводом для бурной дискуссии в латвийских соцсетях. Женщина удивилась, увидев за рулем водителя из Индии, а её пост собрал сотни комментариев о мигрантах, зарплатах и ситуации на рынке труда.

Пользовательница по имени Дана рассказала, что растерялась, когда села в маршрутку и увидела водителя-индийца. «Я не расистка. Но я растерялась — и, наверное, это было видно по моему лицу. В нашем маленьком городке я села в маршрутку, а за рулем — индиец», — написала она.

По словам женщины, вскоре в транспорт зашла пожилая пассажирка и поздоровалась с водителем по-английски. «Заходит тетя и говорит ему: “Good morning”. Ну хотя бы пенсионеры начали говорить по-английски. Видимо, он уже какое-то время здесь работает», — отметила Дана.

Она также предположила, что появление иностранных работников может быть связано с отъездом латвийцев за границу. «Так что теперь — латыши снова уезжают за границу? Неужели за такие зарплаты в автобусном парке Лиепаи готовы работать только индийцы?» — написала она.

Пост быстро разошёлся по соцсетям и вызвал оживлённые споры. Некоторые пользователи отнеслись к ситуации с юмором: «Главное, чтобы он не ездил так, как принято в Индии», — пошутил один из комментаторов.

Другие обратили внимание на языковой вопрос: «В этой истории шокирует только то, что латвийская пенсионерка говорит с водителем-индийцем по-английски, а не водитель с ней — по-латышски».

Многие участники обсуждения отметили, что подобные ситуации естественны для современного рынка труда. «Индийцы тоже люди. Латвийцы ездят работать по всему миру и остаются жить в чужих странах. К нам ведь не поедут работать люди из богатых государств», — написал один из пользователей. Другой добавил: «По тем же причинам, по которым у нас работают индийцы, латвийцы когда-то находили работу в Великобритании — местные просто не хотят занимать такие должности». Ещё один комментатор подчеркнул: «Водителей не хватает, потому что им не платят достойную зарплату, поэтому эти места занимают иностранцы».

Некоторые пользователи также отметили, что ситуацию могли бы изменить сами пассажиры. «Платите адекватную цену за билет — тогда можно будет повысить зарплаты. Но никто не хочет платить больше», — написал один из участников дискуссии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать