Если не умираешь, то плати 91 евро за вызов? Ответ главы «неотложки»

Редакция PRESS 17 марта, 2026 09:03

В соцсети Facebook развернулась широкая дискуссия под публикацией Марциса Кулиса, бывшего депутата Рижской думы, который рассказал о своём опыте общения со Служба неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD).

«Пять дней я не мог сбить температуру 39 градусов и сильно ослаб. Я попросил жену позвонить по номеру 113, чтобы скорая отвезла меня в больницу — до больницы имени Страдиня всего километр. Но к нашему удивлению, выслушав описание моего состояния, диспетчер сказала: если вызов окажется необоснованным (что бы это ни значило), его оформят как ложный. Тогда придётся заплатить штраф 91 евро, и в больницу всё равно не повезут», — написал Кулис.

После этого он отказался от вызова, и жена сама отвезла его в больницу.
«В больнице меня приняли и обнаружили пневмонию. В приёмном отделении оформили, положили на койку, два дня ставили капельницы, назначили антибиотики и так далее. Мне повезло, потому что я не одинокий и не испуганный пенсионер с пенсией 500 евро. Но представьте, чем всё могло закончиться, если бы я не рискнул из-за 91 евро и не было машины с водителем. В ту ночь я мог бы умереть, ведь формально “настолько плохо” ещё не было», — написал он.

В комментариях люди начали делиться похожими историями. Одна женщина написала, что год назад её годовалая дочь ночью при температуре 40 градусов начала испытывать судороги, рвоту и сильную апатию. По её словам, скорая отказалась ехать.

«Я была в шоке. Мне сказали: если ребёнок в сознании — приезжайте сами. При этом я постоянно вижу скорую у остановок, где помогают сильно пьяным алкоголикам. Мы сами поехали в Детскую клиническую университетскую больницу, где дочь госпитализировали», — написала она, добавив, что теперь жалеет, что тогда не подала жалобу.

Другой пользователь задался вопросом, почему машины скорой помощи регулярно приезжают к торговому центру Origo в Риге, где оказывают помощь сильно пьяным людям, тогда как другим пациентам отказывают.

Ещё один комментатор рассказал, что несколько лет назад его отец почувствовал себя плохо. Мать несколько раз вызывала скорую, но ей говорили, что вызов необоснованный. Когда он сам позвонил, его также предупредили о возможном штрафе: «Я сказал — приезжайте, если нужно, заплачу. Они приехали. Оказался инфаркт. Сказали, что если бы ещё немного подождали, он бы умер», — написал мужчина.

В комментариях на публикацию ответила и руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

По её словам, главная задача службы — оказывать быструю помощь в ситуациях, когда существует прямая угроза жизни. Все остальные случаи считаются вызовами низкого приоритета, и в таких ситуациях пациенты могут обратиться к семейному врачу, дежурному врачу, в аптеку или самостоятельно приехать в ближайшее медицинское учреждение.

Она подчеркнула, что служба не штрафует пациентов, но может предоставлять платные услуги, если для этого есть ресурсы. Если же бригады заняты более срочными вызовами, пациентам сообщают о возможных альтернативах.

По словам Ципуле, вызов считается угрожающим жизни, если без помощи человек может умереть в течение нескольких минут (наивысший приоритет) или в течение одного-двух часов (высокий приоритет).

При этом она добавила, что отказ отправить бригаду не означает отрицание проблемы со здоровьем — у пациента могут быть травмы или заболевания, которые серьёзны, но не представляют непосредственной угрозы жизни в ближайшие минуты или часы. В таком случае пациент может выбрать — воспользоваться платной услугой или альтернативной помощью.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

