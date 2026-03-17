«Пять дней я не мог сбить температуру 39 градусов и сильно ослаб. Я попросил жену позвонить по номеру 113, чтобы скорая отвезла меня в больницу — до больницы имени Страдиня всего километр. Но к нашему удивлению, выслушав описание моего состояния, диспетчер сказала: если вызов окажется необоснованным (что бы это ни значило), его оформят как ложный. Тогда придётся заплатить штраф 91 евро, и в больницу всё равно не повезут», — написал Кулис.

После этого он отказался от вызова, и жена сама отвезла его в больницу.

«В больнице меня приняли и обнаружили пневмонию. В приёмном отделении оформили, положили на койку, два дня ставили капельницы, назначили антибиотики и так далее. Мне повезло, потому что я не одинокий и не испуганный пенсионер с пенсией 500 евро. Но представьте, чем всё могло закончиться, если бы я не рискнул из-за 91 евро и не было машины с водителем. В ту ночь я мог бы умереть, ведь формально “настолько плохо” ещё не было», — написал он.

В комментариях люди начали делиться похожими историями. Одна женщина написала, что год назад её годовалая дочь ночью при температуре 40 градусов начала испытывать судороги, рвоту и сильную апатию. По её словам, скорая отказалась ехать.

«Я была в шоке. Мне сказали: если ребёнок в сознании — приезжайте сами. При этом я постоянно вижу скорую у остановок, где помогают сильно пьяным алкоголикам. Мы сами поехали в Детскую клиническую университетскую больницу, где дочь госпитализировали», — написала она, добавив, что теперь жалеет, что тогда не подала жалобу.

Другой пользователь задался вопросом, почему машины скорой помощи регулярно приезжают к торговому центру Origo в Риге, где оказывают помощь сильно пьяным людям, тогда как другим пациентам отказывают.

Ещё один комментатор рассказал, что несколько лет назад его отец почувствовал себя плохо. Мать несколько раз вызывала скорую, но ей говорили, что вызов необоснованный. Когда он сам позвонил, его также предупредили о возможном штрафе: «Я сказал — приезжайте, если нужно, заплачу. Они приехали. Оказался инфаркт. Сказали, что если бы ещё немного подождали, он бы умер», — написал мужчина.

В комментариях на публикацию ответила и руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

По её словам, главная задача службы — оказывать быструю помощь в ситуациях, когда существует прямая угроза жизни. Все остальные случаи считаются вызовами низкого приоритета, и в таких ситуациях пациенты могут обратиться к семейному врачу, дежурному врачу, в аптеку или самостоятельно приехать в ближайшее медицинское учреждение.

Она подчеркнула, что служба не штрафует пациентов, но может предоставлять платные услуги, если для этого есть ресурсы. Если же бригады заняты более срочными вызовами, пациентам сообщают о возможных альтернативах.

По словам Ципуле, вызов считается угрожающим жизни, если без помощи человек может умереть в течение нескольких минут (наивысший приоритет) или в течение одного-двух часов (высокий приоритет).

При этом она добавила, что отказ отправить бригаду не означает отрицание проблемы со здоровьем — у пациента могут быть травмы или заболевания, которые серьёзны, но не представляют непосредственной угрозы жизни в ближайшие минуты или часы. В таком случае пациент может выбрать — воспользоваться платной услугой или альтернативной помощью.