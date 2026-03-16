Секреты Латвии: тысячи документов скрыты от общества без оснований (1)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 17:37

Новости Латвии 1 комментариев

Многолетняя практика засекречивания документов в государственном управлении привела к неожиданному результату: тысячи материалов были скрыты от общества без серьёзных оснований. Проверка показала, что под гриф «ограниченного доступа» попадали даже документы о хоккейном чемпионате или подготовке рабочих поездок.

В системе госуправления существует несколько уровней секретности. Один из них — статус ограниченного доступа, который закрывает документы для общественности и журналистов. Обычно он применяется для защиты коммерческой тайны, вопросов безопасности или личных данных. Однако, как выяснила Государственная канцелярия, министерства часто использовали этот статус слишком широко. Об этом сообщила программа Nekā personīga на телеканале TV3.

Больше всего таких документов оказалось в Министерство обороны Латвии — 472. Далее следуют Министерство иностранных дел Латвии (372), Министерство сообщения Латвии (179), Министерство экономики Латвии (176), Министерство внутренних дел Латвии (171), Министерство финансов Латвии (160) и Министерство юстиции Латвии (97).

Анализ документов правительства с 2003 года показал, что их почти три тысячи — 2889. Несмотря на призывы рассекречивать материалы, в двух третях случаев статус ограниченного доступа сохранялся. При этом после снятия грифа часто выясняется, что в документах нет ничего конфиденциального.

Например, долгое время засекреченным оставался документ, где правительство объясняло свою позицию по поводу Чемпионат мира по хоккею 2021 и отказа проводить турнир совместно с Белоруссией. Среди закрытых материалов также оказались документы о подготовке поездки на международную образовательную конференцию и ряд бумаг по проекту Rail Baltica. Некоторые из них носили общий характер — например, перечисляли возможные инфраструктурные объекты или заседания правительства, на которых обсуждалось финансирование проекта.

Сейчас власти планируют пересмотреть подход к засекречиванию документов, однако каким именно он будет, пока не ясно.

Комментарии (1)
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

