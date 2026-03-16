В системе госуправления существует несколько уровней секретности. Один из них — статус ограниченного доступа, который закрывает документы для общественности и журналистов. Обычно он применяется для защиты коммерческой тайны, вопросов безопасности или личных данных. Однако, как выяснила Государственная канцелярия, министерства часто использовали этот статус слишком широко. Об этом сообщила программа Nekā personīga на телеканале TV3.

Больше всего таких документов оказалось в Министерство обороны Латвии — 472. Далее следуют Министерство иностранных дел Латвии (372), Министерство сообщения Латвии (179), Министерство экономики Латвии (176), Министерство внутренних дел Латвии (171), Министерство финансов Латвии (160) и Министерство юстиции Латвии (97).

Анализ документов правительства с 2003 года показал, что их почти три тысячи — 2889. Несмотря на призывы рассекречивать материалы, в двух третях случаев статус ограниченного доступа сохранялся. При этом после снятия грифа часто выясняется, что в документах нет ничего конфиденциального.

Например, долгое время засекреченным оставался документ, где правительство объясняло свою позицию по поводу Чемпионат мира по хоккею 2021 и отказа проводить турнир совместно с Белоруссией. Среди закрытых материалов также оказались документы о подготовке поездки на международную образовательную конференцию и ряд бумаг по проекту Rail Baltica. Некоторые из них носили общий характер — например, перечисляли возможные инфраструктурные объекты или заседания правительства, на которых обсуждалось финансирование проекта.

Сейчас власти планируют пересмотреть подход к засекречиванию документов, однако каким именно он будет, пока не ясно.