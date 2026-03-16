Ядерная миссия НАТО: Ринкевич обсудил с Литвой предложение Макрона

Как сообщил офис президента, Науседа подчеркнул, что расширенное ядерное сдерживание со стороны США, а также соглашения о совместном использовании ядерного оружия являются основой сдерживания НАТО. По его словам, ядерная миссия НАТО имеет планы и возможности для сдерживания и защиты стран Альянса от российской ядерной угрозы.

«Тем самым мы приветствуем все шаги союзников, которые усложняют расчеты России относительно ядерной эскалации в Европе, и инициатива Франции должна эффективно дополнить ядерное сдерживание НАТО», – цитируется глава государства в сообщении.

По словам президента, Литва открыта для более тесного диалога с Францией, чтобы лучше понять ее доктрину и планы на будущее в ядерной сфере. Однако этот диалог не должен восприниматься как сомнение в надежности ядерного зонтика НАТО.

Агентство BNS ранее сообщало, что в начале марта президент Франции Макрон заявил, что его страна увеличит количество своих ядерных боеголовок, и представил идею создания новой европейской схемы ядерного сдерживания.

По словам президента, восемь европейских стран: Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания, – согласились участвовать в новой схеме.

В соответствии с видением Макрона, эти страны могли бы принять французские стратегические военно-воздушные силы, которые можно было бы «развернуть по всему Европейскому континенту».