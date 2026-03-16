Как обуздать «быстрые кредиты»? В правящей коалиции нет единого мнения

Как рассказал руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис, несмотря на то, что Банк Латвии за последние два года внес улучшения в перегруженный бюрократией надзор за банками, отрасль под его руководством по-прежнему остается избыточно регламентированной. Это вызывает опасения, что за лозунгами о сокращении бюрократии могут скрываться риски того, что еще одна сфера предпринимательства окажется под еще большим давлением требований к документам.

При этом в понедельник "Новое единство" распространило заявление для СМИ, в котором подчеркивается, что такие изменения укрепят защиту прав населения и безопасность финансового сектора Латвии в соответствии с лучшими европейскими практиками, предотвратят дублирование функций между различными учреждениями и снизят бюрократическую нагрузку.

"Новое Единство" отмечает, что для жителей эти изменения будут означать более качественную защиту их интересов. Политическая сила считает, что расширение компетенции Банка Латвии позволит более эффективно контролировать соблюдение принципов ответственного кредитования, помогая минимизировать риски чрезмерной долговой нагрузки для населения.

Кроме того, "Новое Единство" отмечает, что будет обеспечена более строгая прозрачность процентных ставок и комиссий, что позволит людям принимать более обоснованные финансовые решения и повысит уверенность в том, что недобросовестная практика в отношении населения будет своевременно выявлена и устранена.

Поддержку этой инициативе ранее выразила и партия "Прогрессивные", отметив, что от таких изменений больше всего выиграет потребитель, поскольку людям будет легче сравнить различные предложения по кредитам. Кроме того, по мнению "Прогрессивных", надзор Банка Латвии поможет предотвратить безответственное кредитование и обеспечит более равный доступ к финансовым услугам во всех регионах Латвии.

Как сообщалось, Министерство финансов планирует передать Банку Латвии функции Центра защиты прав потребителей в части регистрации, лицензирования и надзора за кредиторами.

В результате с 1 января 2027 года функции регистрации, лицензирования и надзора за кредиторами, включая небанковские организации, перейдут к Банку Латвии.