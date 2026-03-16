Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Как обуздать «быстрые кредиты»? В правящей коалиции нет единого мнения

Редакция PRESS 16 марта, 2026 18:17

0 комментариев

В отличие от остальных партнеров по коалиции, Союз зеленых и крестьян (СЗК) скептически оценивает инициативу министра финансов Арвила Ашераденса о передаче функции лицензирования и надзора за небанковскими кредиторами, предоставляющими "быстрые кредиты", Банку Латвии.

Как рассказал руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис, несмотря на то, что Банк Латвии за последние два года внес улучшения в перегруженный бюрократией надзор за банками, отрасль под его руководством по-прежнему остается избыточно регламентированной. Это вызывает опасения, что за лозунгами о сокращении бюрократии могут скрываться риски того, что еще одна сфера предпринимательства окажется под еще большим давлением требований к документам.

При этом в понедельник "Новое единство" распространило заявление для СМИ, в котором подчеркивается, что такие изменения укрепят защиту прав населения и безопасность финансового сектора Латвии в соответствии с лучшими европейскими практиками, предотвратят дублирование функций между различными учреждениями и снизят бюрократическую нагрузку.

"Новое Единство" отмечает, что для жителей эти изменения будут означать более качественную защиту их интересов. Политическая сила считает, что расширение компетенции Банка Латвии позволит более эффективно контролировать соблюдение принципов ответственного кредитования, помогая минимизировать риски чрезмерной долговой нагрузки для населения.

Кроме того, "Новое Единство" отмечает, что будет обеспечена более строгая прозрачность процентных ставок и комиссий, что позволит людям принимать более обоснованные финансовые решения и повысит уверенность в том, что недобросовестная практика в отношении населения будет своевременно выявлена и устранена.

Поддержку этой инициативе ранее выразила и партия "Прогрессивные", отметив, что от таких изменений больше всего выиграет потребитель, поскольку людям будет легче сравнить различные предложения по кредитам. Кроме того, по мнению "Прогрессивных", надзор Банка Латвии поможет предотвратить безответственное кредитование и обеспечит более равный доступ к финансовым услугам во всех регионах Латвии.

Как сообщалось, Министерство финансов планирует передать Банку Латвии функции Центра защиты прав потребителей в части регистрации, лицензирования и надзора за кредиторами.

В результате с 1 января 2027 года функции регистрации, лицензирования и надзора за кредиторами, включая небанковские организации, перейдут к Банку Латвии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать