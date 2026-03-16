«Как можно работать и не знать язык?» Отец мальчика с переломом рассказал о шокирующем опыте с Bolt (2)

Редакция PRESS 16 марта, 2026 18:31

2 комментариев

Родители двухлетнего ребенка с переломом ключицы в минувшее воскресенье трижды пытались вызвать такси Bolt. И в первые две попытки их отказывались вести, поскольку водители так плохо знали госязык, что не понимали, чего хочет семья.

Отец двухлетнего мальчика рассказал о ситуации, которая, по его словам, показала полное отсутствие эмпатии и профессионализма со стороны сервиса. 

«У нашего сына перелом ключицы. Его нельзя пристёгивать обычными ремнями детского кресла — они давят прямо на место перелома», — объясняет отец.

Однако первый водитель приехал без детского кресла и после объяснений семьи просто отказался их везти.

«Я стоял на улице с травмированным ребёнком и не мог поверить, что нас просто оставили там. Водитель даже не пытался понять ситуацию — он не говорил по-латышски и просто уехал», — рассказывает отец.

Вторая попытка тоже оказалась неудачной. Машина приехала уже с детским креслом, но возникла другая проблема — невозможность коммуникации.

Жене мужчины пришлось звонить водителю, но разговор не состоялся.

«Она пыталась объяснить ситуацию, но водитель не понял ни слова. В кризисной ситуации ты даже не можешь поговорить с человеком, который должен тебя везти. Это просто абсурд», — говорит отец мальчика.

Только с третьей попытки семье удалось уехать домой. Водитель по имени Андрис выслушал объяснения и безопасно довёз ребёнка.

«Когда приехал Андрис, мы наконец почувствовали, что перед нами человек. Он спокойно выслушал нас и помог добраться домой. Я искренне благодарен ему за человеческое отношение», — говорит отец.

После произошедшего мужчина задаётся вопросами к сервису Bolt: почему водители, по его мнению, игнорируют требования закона о государственном языке и почему в системе безопасности не учитываются реальные жизненные ситуации.

«Неужели прибыль важнее здоровья ребёнка? Почему в критический момент клиент должен играть в лотерею — повезёт ли ему с понимающим водителем?» — резюмирует отец.
По его словам, эта история не только о транспорте, но и о безопасности, ответственности и уважении к людям.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Важно 2 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

