Отец двухлетнего мальчика рассказал о ситуации, которая, по его словам, показала полное отсутствие эмпатии и профессионализма со стороны сервиса.

«У нашего сына перелом ключицы. Его нельзя пристёгивать обычными ремнями детского кресла — они давят прямо на место перелома», — объясняет отец.

Однако первый водитель приехал без детского кресла и после объяснений семьи просто отказался их везти.

«Я стоял на улице с травмированным ребёнком и не мог поверить, что нас просто оставили там. Водитель даже не пытался понять ситуацию — он не говорил по-латышски и просто уехал», — рассказывает отец.

Вторая попытка тоже оказалась неудачной. Машина приехала уже с детским креслом, но возникла другая проблема — невозможность коммуникации.

Жене мужчины пришлось звонить водителю, но разговор не состоялся.

«Она пыталась объяснить ситуацию, но водитель не понял ни слова. В кризисной ситуации ты даже не можешь поговорить с человеком, который должен тебя везти. Это просто абсурд», — говорит отец мальчика.

Только с третьей попытки семье удалось уехать домой. Водитель по имени Андрис выслушал объяснения и безопасно довёз ребёнка.

«Когда приехал Андрис, мы наконец почувствовали, что перед нами человек. Он спокойно выслушал нас и помог добраться домой. Я искренне благодарен ему за человеческое отношение», — говорит отец.

После произошедшего мужчина задаётся вопросами к сервису Bolt: почему водители, по его мнению, игнорируют требования закона о государственном языке и почему в системе безопасности не учитываются реальные жизненные ситуации.

«Неужели прибыль важнее здоровья ребёнка? Почему в критический момент клиент должен играть в лотерею — повезёт ли ему с понимающим водителем?» — резюмирует отец.

По его словам, эта история не только о транспорте, но и о безопасности, ответственности и уважении к людям.