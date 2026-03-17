Сорвал плакат «Литва для литовцев»: у соседей дикий скандал из-за смелого поступка доцента (2)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 08:13

Мир

В Литве разразился скандал после того, как доцента Вильнюсского университета обвинили в избиении семи человек, сопровождавшихся грубыми ругательствами, пишет литовский портал Delfi.

11 марта в Вильнюсе доцент Института международных отношений и политически наук Вильнюсского университета Константинас Андрияускас вступил в конфликт с лицами, праздновавшими День восстановления независимости Литвы.

В некоторых сообщениях сказано, что доцент "публично, средь бела дня напал и избил как минимум одного, а может и нескольких лиц, праздновавших День восстановления государства", а также пытался порвать плакаты и флаги.

Начато расследование в связи с возможным нарушением общественного порядка. По предварительным данным, на месте конфликта было около 7 человек, а Андрияускас был один.

В воскресенье на ситуацию отреагировал и сам доцент. Он в Facebook подтвердил, что сорвал плакат с надписью "Литва для литовцев", однако он отрицал факт насилия. «Я считаю этот лозунг радикальным и экстремистским, поскольку вижу в нем язык ненависти и разжигание межнациональной розни», - поячнил он, подчеркнув, что никакого насилия не было. "Ни к каким другим символам на мосту у меня не было претензий».

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

