11 марта в Вильнюсе доцент Института международных отношений и политически наук Вильнюсского университета Константинас Андрияускас вступил в конфликт с лицами, праздновавшими День восстановления независимости Литвы.

В некоторых сообщениях сказано, что доцент "публично, средь бела дня напал и избил как минимум одного, а может и нескольких лиц, праздновавших День восстановления государства", а также пытался порвать плакаты и флаги.

Начато расследование в связи с возможным нарушением общественного порядка. По предварительным данным, на месте конфликта было около 7 человек, а Андрияускас был один.

В воскресенье на ситуацию отреагировал и сам доцент. Он в Facebook подтвердил, что сорвал плакат с надписью "Литва для литовцев", однако он отрицал факт насилия. «Я считаю этот лозунг радикальным и экстремистским, поскольку вижу в нем язык ненависти и разжигание межнациональной розни», - поячнил он, подчеркнув, что никакого насилия не было. "Ни к каким другим символам на мосту у меня не было претензий».