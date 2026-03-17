«Это не наша война!» Немцы отмели попытку Каи Каллас подключиться к США в Персидском заливе (2)

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (на фото справа) заявил, что Германия не будет оказывать военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива. "Чего... Трамп ожидает от нескольких европейских фрегатов, чего не может сделать мощный флот США?" — задал он риторический вопрос (цитата по Reuters).

"Это не наша война. Мы ее не начинали", — добавил он, имея в виду войну США и Израиля против Ирана, которая продолжается уже третью неделю.

Накануне в интервью Financial Times президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым, чтобы покупатели нефти из Персидского залива присоединились к "усилиям" по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. В противном случае, по его мнению, это будет "очень плохо для будущего НАТО".

Британский премьер Кир Стармер и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль также дали понять, что не видят роли НАТО в операции в Ормузском проливе.

Министр иностранных дел ЕС Кая Каллас в понедельник предложила использовать для этого военно-морскую миссию ЕС Aspides, которая была создана для защиты судов от атак йеменских хуситов в Красном море. Однако, по мнению Писториуса, эта миссия была создана для других задач и расширение ее мандата на Ормузский пролив потребует новой правовой основы и мандата немецкого парламента.

Стармер: эта война не должна стать "неожиданной удачей для Путина"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на брифинге, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что утром в понедельник провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали уделять основное внимание поддержке Украины", — сказал Стармер.

По его словам, война на Ближнем Востоке не должна стать "неожиданной удачей для Путина".США на прошлой неделе объявили о частичной приостановке санкций в отношении российской нефти на прошлой неделе.В связи с войной на Ближнем Востоке Вашингтон разрешил продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые уже были закачены в танкеры к 12 марта.

Санкции против нефти приостановлены на 30 дней. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "узкоспециализированная, краткосрочная мера" не принесет России существенной выгоды.

 

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

