"Это не наша война. Мы ее не начинали", — добавил он, имея в виду войну США и Израиля против Ирана, которая продолжается уже третью неделю.

Накануне в интервью Financial Times президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым, чтобы покупатели нефти из Персидского залива присоединились к "усилиям" по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. В противном случае, по его мнению, это будет "очень плохо для будущего НАТО".

Британский премьер Кир Стармер и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль также дали понять, что не видят роли НАТО в операции в Ормузском проливе.

Министр иностранных дел ЕС Кая Каллас в понедельник предложила использовать для этого военно-морскую миссию ЕС Aspides, которая была создана для защиты судов от атак йеменских хуситов в Красном море. Однако, по мнению Писториуса, эта миссия была создана для других задач и расширение ее мандата на Ормузский пролив потребует новой правовой основы и мандата немецкого парламента.

Стармер: эта война не должна стать "неожиданной удачей для Путина"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на брифинге, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что утром в понедельник провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни и вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали уделять основное внимание поддержке Украины", — сказал Стармер.

По его словам, война на Ближнем Востоке не должна стать "неожиданной удачей для Путина".США на прошлой неделе объявили о частичной приостановке санкций в отношении российской нефти на прошлой неделе.В связи с войной на Ближнем Востоке Вашингтон разрешил продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые уже были закачены в танкеры к 12 марта.

Санкции против нефти приостановлены на 30 дней. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "узкоспециализированная, краткосрочная мера" не принесет России существенной выгоды.